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В Дамаске частично обгорел президентский дворец, сообщило AFP
В Дамаске частично обгорел президентский дворец, сообщило AFP - РИА Новости, 08.12.2024
В Дамаске частично обгорел президентский дворец, сообщило AFP
Зал приемов во дворце президента Сирии Башара Асада в Дамаске обгорел, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на своего корреспондента. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T17:02
2024-12-08T17:02
2024-12-08T17:02
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Зал приемов во дворце президента Сирии Башара Асада в Дамаске обгорел, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на своего корреспондента. "Корреспондент Франс Пресс увидел обгоревший зал приемов в президентском дворце в Дамаске", - передает агентство. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством "Хайат Тахрир аш-Шам". В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, россия, дамаск (город), башар асад
Война в Сирии, В мире, Сирия, Россия, Дамаск (город), Башар Асад
В Дамаске частично обгорел президентский дворец, сообщило AFP
AFP: зал приемов во дворце президента Сирии Башара Асада в Дамаске обгорел