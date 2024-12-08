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В Дамаске частично обгорел президентский дворец, сообщило AFP

В Дамаске частично обгорел президентский дворец, сообщило AFP - РИА Новости, 08.12.2024

В Дамаске частично обгорел президентский дворец, сообщило AFP

Зал приемов во дворце президента Сирии Башара Асада в Дамаске обгорел, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на своего корреспондента. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T17:02

2024-12-08T17:02

2024-12-08T17:02

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Зал приемов во дворце президента Сирии Башара Асада в Дамаске обгорел, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на своего корреспондента. "Корреспондент Франс Пресс увидел обгоревший зал приемов в президентском дворце в Дамаске", - передает агентство. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством "Хайат Тахрир аш-Шам". В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, россия, дамаск (город), башар асад