https://ria.ru/20241208/vybory-1988020516.html

В Румынии собрали более 680 тысяч подписей под петицией за честные выборы

В Румынии собрали более 680 тысяч подписей под петицией за честные выборы - РИА Новости, 08.12.2024

В Румынии собрали более 680 тысяч подписей под петицией за честные выборы

Лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) депутат парламента Румынии Джеордже Симион объявил о сборе более 680 тысяч подписей под петицией за свободные и РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T16:54

2024-12-08T16:54

2024-12-08T16:54

в мире

румыния

сша

клаус йоханнис

марчел чолаку

венецианская комиссия

обсе

совет европы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/93783/53/937835339_0:283:3162:2062_1920x0_80_0_0_dbf7ecdfaaf95d5fac7d571b59a2daa3.jpg

БУХАРЕСТ, 8 дек – РИА Новости. Лидер партии "Альянс за объединение румын" (AUR) депутат парламента Румынии Джеордже Симион объявил о сборе более 680 тысяч подписей под петицией за свободные и честные выборы, адресованной международным организациям, включая Венецианскую комиссию, ОБСЕ и Совет Европы, передает корреспондент РИА Новости.В воскресенье Симион посетил избирательный участок, где должен был проголосовать во втором туре президентских выборов. Он сообщил журналистам, что подал в субботу вечером жалобу в Высший кассационный суд с требованием аннулировать решение Конституционного суда об отмене первого тура президентских выборов. Симион держал в руках свечу, подчеркнув, что сторонники его партии скорбят таким образом по демократии. "Мы собрали более 680 тысяч подписей под петицией за свободные и честные выборы, петиция против произвола властей. Петиция направлена на привлечение внимания к отклонениям от демократических норм в Румынии, мы отправим ее Венецианскую комиссию, ОБСЕ и Совет Европы. Призываем эти международные структуры незамедлительно рассмотреть сложившуюся ситуацию, как это уже делалось в отношении других, менее серьезных случаев", - сказал Симион. Лидер AUR также заявил, что его партия обещает политическую поддержку кандидату в президенты Кэлину Джеорджеску, который раньше был членом этой политсилы. В Румынии 24 ноября прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Джеорджеску с 22,94% голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18% голосов. Президент Румынии Клаус Йоханнис 28 ноября провел заседание Высшего совета национальной обороны, в рамках которого МВД и спецслужбы представили закрытые отчеты о нарушениях в рамках избирательной кампании. По просьбам политиков и СМИ эти отчеты были рассекречены. Йоханнис опубликовал отчеты МВД и спецслужб, из которых следует, что сотни блогеров якобы получили оплату за продвижение Джеорджеску. Накануне второго тура, 6 декабря, судьи Конституционного суда Румынии приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. В запросах приводились рассекреченные Высшим советом безопасности страны документы, согласно которым предвыборная кампания прошла с нарушениями. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным. На прошедших 1 декабря парламентских выборах, партия AUIR заняла второе место, однако премьер Румынии Марчел Чолаку, лидер социал-демократов заявил журналистам, что не будет вести с Симионом переговоры по формированию правящей коалиции. Данные ЦИК после обработки 100% протоколов показывают, что в обеих палатах лидирует социал-демократическая партия. Она набирает 22,3% в сенате и 21,96% - в палате депутатов. Национал-либеральная партия (НЛП), "Союз спасения Румынии" (USR), партия "Спасите Румынию S.O.S", Партия молодых людей (POT) и "Демократический союз венгров Румынии" (UDMR).

https://ria.ru/20241208/pushki-1987946875.html

https://ria.ru/20241207/rumyniya-1987940640.html

https://ria.ru/20241207/obyski-1987877405.html

румыния

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, румыния, сша, клаус йоханнис, марчел чолаку, венецианская комиссия, обсе, совет европы, президентские выборы в румынии — 2024