В Хмельницком прошел митинг с требованием установить сроки службы в ВСУ
В Хмельницком родные военнослужащих потребовали установить сроки службы в ВСУ
© Фото : U.S. ArmyУкраинский военный
© Фото : U.S. Army
Украинский военный. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации военнослужащих прошел в Хмельницком на западе Украины, участники требовали установить четкие сроки службы в ВСУ, сообщает местный телеканал Еspreso.
В субботу телеканал сообщал о подобном митинге в Киеве.
"В Хмельницком в очередной раз состоялся мирный пикет за установление предельных сроков службы, в котором приняли участие родные военнослужащих и просто неравнодушные граждане", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Еspreso.
Пикетчики, по данным телеканала, требуют предоставить право на добровольное увольнение после 36 месяцев службы, при этом засчитывая один день участия в боевых действиях за три дня службы, один день в районе боевых действий — за два дня.
Ранее Еspreso сообщало, что минобороны Украины планирует завершить работу над проектом закона об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы до 18 декабря.
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На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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