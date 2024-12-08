https://ria.ru/20241208/vsu-1988016334.html

В Хмельницком прошел митинг с требованием установить сроки службы в ВСУ

В Хмельницком прошел митинг с требованием установить сроки службы в ВСУ - РИА Новости, 08.12.2024

В Хмельницком прошел митинг с требованием установить сроки службы в ВСУ

Митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации военнослужащих прошел в Хмельницком на западе Украины, участники требовали установить четкие сроки службы... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T16:10

2024-12-08T16:10

2024-12-08T16:10

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Митинг с требованием обеспечить процесс демобилизации военнослужащих прошел в Хмельницком на западе Украины, участники требовали установить четкие сроки службы в ВСУ, сообщает местный телеканал Еspreso. В субботу телеканал сообщал о подобном митинге в Киеве. "В Хмельницком в очередной раз состоялся мирный пикет за установление предельных сроков службы, в котором приняли участие родные военнослужащих и просто неравнодушные граждане", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Еspreso. Пикетчики, по данным телеканала, требуют предоставить право на добровольное увольнение после 36 месяцев службы, при этом засчитывая один день участия в боевых действиях за три дня службы, один день в районе боевых действий — за два дня. Ранее Еspreso сообщало, что минобороны Украины планирует завершить работу над проектом закона об определении порядка и условий увольнения военнослужащих со службы до 18 декабря. На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В частности, ограничили выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Издание "Украинская правда" 16 октября писало, что офис генпрокурора Украины зарегистрировал около 60 тысяч уголовных дел по факту самовольного оставления части и около 30 тысяч - по дезертирству с начала 2022 года в рядах ВСУ. По информации ведомства, с начала года зарегистрировано втрое больше случаев самовольного оставления части и почти в четыре раза больше дезертирства, чем за аналогичный период прошлого года. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20241207/miting-1987911885.html

https://ria.ru/20241207/dmitruk-1987905830.html

https://ria.ru/20241208/tramp-1987991842.html

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в мире, украина, хмельницкий (город), киев, владимир зеленский, вооруженные силы украины