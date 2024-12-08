На Западе набросились на Зеленского после его встречи с Трампом и Макроном
© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Пользователи YouTube обрушились с критикой в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского после его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и будущим президентом США Дональдом Трампом в Париже по случаю открытия Собора парижской Богоматери. Соответствующие комментарии они оставляют под видео встречи на YouTube-канале Forbes Breaking News.
"Ох уж это лицо Зеленского! Он, наверное, думает: "Да, больше денег от США я не получу"", — сыронизировал пользователь @arabbitwhocanuseinternet9657.
"Похоже, показался маленький гремлин", — написал @Ym-oi2w.
Пользователи также припомнили Зеленскому отмену выборов на Украине, усомнившись в том, что он имеет право представлять страну на международных мероприятиях.
"Я никак не могу понять, как Зеленский может пытаться представлять страну, в которой не было выборов. Он — диктатор, а Украина — не демократия", — написал пользователь под ником @seahorse2.
"Как клоун Зеленский стал президентом?" — задался вопросом @maratkarapetyan4400.
"Зеленский должен быть в тюрьме", — высказался @JeanHughes-z6t.
Некоторые пользователи также подметили, что Трампу было некомфортно находится рядом с Зеленским, что выдавало его выражение лица.
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"Взгляните на лицо Трампа — как много в нем тревоги из-за присутствия мошенника", — написал @alessandro3997.
После встречи в Париже, газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов во время мероприятия.
В субботу Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.
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