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На Западе набросились на Зеленского после его встречи с Трампом и Макроном - РИА Новости, 08.12.2024
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01:46 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/vstrecha-1987948713.html
На Западе набросились на Зеленского после его встречи с Трампом и Макроном
На Западе набросились на Зеленского после его встречи с Трампом и Макроном - РИА Новости, 08.12.2024
На Западе набросились на Зеленского после его встречи с Трампом и Макроном
Пользователи YouTube обрушились с критикой в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского после его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T01:46
2024-12-08T01:46
в мире
сша
украина
франция
дональд трамп
эммануэль макрон
владимир зеленский
youtube
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Пользователи YouTube обрушились с критикой в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского после его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и будущим президентом США Дональдом Трампом в Париже по случаю открытия Собора парижской Богоматери. Соответствующие комментарии они оставляют под видео встречи на YouTube-канале Forbes Breaking News."Ох уж это лицо Зеленского! Он, наверное, думает: "Да, больше денег от США я не получу"", — сыронизировал пользователь @arabbitwhocanuseinternet9657."Похоже, показался маленький гремлин", — написал @Ym-oi2w.Пользователи также припомнили Зеленскому отмену выборов на Украине, усомнившись в том, что он имеет право представлять страну на международных мероприятиях."Я никак не могу понять, как Зеленский может пытаться представлять страну, в которой не было выборов. Он — диктатор, а Украина — не демократия", — написал пользователь под ником @seahorse2."Как клоун Зеленский стал президентом?" — задался вопросом @maratkarapetyan4400."Зеленский должен быть в тюрьме", — высказался @JeanHughes-z6t.Некоторые пользователи также подметили, что Трампу было некомфортно находится рядом с Зеленским, что выдавало его выражение лица."Взгляните на лицо Трампа — как много в нем тревоги из-за присутствия мошенника", — написал @alessandro3997.После встречи в Париже, газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов во время мероприятия.Ранее газета Washington Post отмечала, что визит Трампа во Францию проходит на фоне попыток Макрона и других европейских лидеров "завоевать расположение" избранного президента США, чтобы убедить его сохранить поддержку Украины.В субботу Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.
https://ria.ru/20241208/tramp-1987943781.html
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в мире, сша, украина, франция, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, youtube
В мире, США, Украина, Франция, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, YouTube

На Западе набросились на Зеленского после его встречи с Трампом и Макроном

© AP Photo / Virginia MayoВладимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Владимир Зеленский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Пользователи YouTube обрушились с критикой в адрес главы киевского режима Владимира Зеленского после его встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и будущим президентом США Дональдом Трампом в Париже по случаю открытия Собора парижской Богоматери. Соответствующие комментарии они оставляют под видео встречи на YouTube-канале Forbes Breaking News.
"Ох уж это лицо Зеленского! Он, наверное, думает: "Да, больше денег от США я не получу"", — сыронизировал пользователь @arabbitwhocanuseinternet9657.
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"Похоже, показался маленький гремлин", — написал @Ym-oi2w.
Пользователи также припомнили Зеленскому отмену выборов на Украине, усомнившись в том, что он имеет право представлять страну на международных мероприятиях.
"Я никак не могу понять, как Зеленский может пытаться представлять страну, в которой не было выборов. Он — диктатор, а Украина — не демократия", — написал пользователь под ником @seahorse2.
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"Как клоун Зеленский стал президентом?" — задался вопросом @maratkarapetyan4400.
"Зеленский должен быть в тюрьме", — высказался @JeanHughes-z6t.
Некоторые пользователи также подметили, что Трампу было некомфортно находится рядом с Зеленским, что выдавало его выражение лица.
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"Взгляните на лицо Трампа — как много в нем тревоги из-за присутствия мошенника", — написал @alessandro3997.
После встречи в Париже, газета The New York Post написала, что Трамп вел себя безразлично по отношению к Зеленскому, а сам глава киевского режима чувствовал себя некомфортно в компании двух президентов во время мероприятия.
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Ранее газета Washington Post отмечала, что визит Трампа во Францию проходит на фоне попыток Макрона и других европейских лидеров "завоевать расположение" избранного президента США, чтобы убедить его сохранить поддержку Украины.
В субботу Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.
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В миреСШАУкраинаФранцияДональд ТрампЭммануэль МакронВладимир ЗеленскийYouTube
 
 
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