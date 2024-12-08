https://ria.ru/20241208/vojska-1988025233.html

ВСУ атаковали Горловку беспилотником

ВСУ атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 08.12.2024

ВСУ атаковали Горловку беспилотником

Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T17:40

2024-12-08T17:40

2024-12-08T17:40

горловка

донецкая народная республика

украина

иван приходько

сцкк

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нато

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. В представительстве сообщили, что в 13.05 ВСУ атаковали Горловку, также сбросив взрывоопасный предмет с беспилотника. Кроме того, украинские войска выпустили по городу два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров в 11.00. Ранее о четырех пострадавших в результате атаки со стороны украинского беспилотника на автобус в Горловке сообщил мэр города Иван Приходько. Также, согласно сообщению СЦКК, один человек был ранен в городе Селидово. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20241208/vsu-1987981508.html

https://ria.ru/20241208/khinshteyn-1988014152.html

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, нато, происшествия