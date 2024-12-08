https://ria.ru/20241208/vojska-1988025233.html
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
ВСУ атаковали Горловку беспилотником - РИА Новости, 08.12.2024
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T17:40
2024-12-08T17:40
2024-12-08T17:40
горловка
донецкая народная республика
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иван приходько
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку в ДНР, заявило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале. "Зафиксирована атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении ведомства. В представительстве сообщили, что в 13.05 ВСУ атаковали Горловку, также сбросив взрывоопасный предмет с беспилотника. Кроме того, украинские войска выпустили по городу два снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров в 11.00. Ранее о четырех пострадавших в результате атаки со стороны украинского беспилотника на автобус в Горловке сообщил мэр города Иван Приходько. Также, согласно сообщению СЦКК, один человек был ранен в городе Селидово. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241208/vsu-1987981508.html
https://ria.ru/20241208/khinshteyn-1988014152.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, нато, происшествия
Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО, Происшествия
ВСУ атаковали Горловку беспилотником
Украинский дрон сбросили взрывоопасный предмет на Горловку