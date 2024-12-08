https://ria.ru/20241208/vojska-1987990562.html

Военные группировки "Восток" за сутки отразили две контратаки ВСУ

Военные группировки "Восток" за сутки отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 08.12.2024

Военные группировки "Восток" за сутки отразили две контратаки ВСУ

Украинские войска за сутки потеряли до 190 военнослужащих, две САУ "Акация" и одну САУ Paladin в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T12:33

2024-12-08T12:33

2024-12-08T12:33

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 190 военнослужащих, две САУ "Акация" и одну САУ Paladin в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Времевка, Нескучное и Богатырь Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация", две боевые бронированные машины MaxxPro и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США. Уничтожен склад горючего", - говорится в сообщении.

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Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина