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Военные группировки "Восток" за сутки отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 08.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:33 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/vojska-1987990562.html
Военные группировки "Восток" за сутки отразили две контратаки ВСУ
Военные группировки "Восток" за сутки отразили две контратаки ВСУ - РИА Новости, 08.12.2024
Военные группировки "Восток" за сутки отразили две контратаки ВСУ
Украинские войска за сутки потеряли до 190 военнослужащих, две САУ "Акация" и одну САУ Paladin в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T12:33
2024-12-08T12:33
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 190 военнослужащих, две САУ "Акация" и одну САУ Paladin в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Времевка, Нескучное и Богатырь Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация", две боевые бронированные машины MaxxPro и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США. Уничтожен склад горючего", - говорится в сообщении.
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
Военные группировки "Восток" за сутки отразили две контратаки ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 190 военных и две САУ Paladin в зоне действия "Востока"

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли до 190 военнослужащих, две САУ "Акация" и одну САУ Paladin в зоне действия группировки "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Времевка, Нескучное и Богатырь Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп противника. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, две 152-мм самоходные артиллерийские установки "Акация", две боевые бронированные машины MaxxPro и 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin производства США. Уничтожен склад горючего", - говорится в сообщении.
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