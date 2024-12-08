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Жительница Латакии рассказала, что происходит на улицах города - РИА Новости, 08.12.2024
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Война в Сирии
 
22:03 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/voennye-1988053459.html
Жительница Латакии рассказала, что происходит на улицах города
Жительница Латакии рассказала, что происходит на улицах города - РИА Новости, 08.12.2024
Жительница Латакии рассказала, что происходит на улицах города
Сирийские военные, опасаясь мести со стороны вооруженной оппозиции, побросали оружие, его растаскивают мародеры, рассказала РИА Новости жительница Латакии. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T22:03
2024-12-08T22:03
война в сирии
в мире
россия
москва
сирия
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
латакия (мухафаза)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сирийские военные, опасаясь мести со стороны вооруженной оппозиции, побросали оружие, его растаскивают мародеры, рассказала РИА Новости жительница Латакии. "Повстанцы ходят по домам и ищут бывших сирийских военных, поэтому, чтобы не попасться и не выдать себя, солдаты бросают форму и автоматы буквально на улице", - рассказала РИА Новости жительница. По ее словам, трудно оценить количество таких инцидентов, но в некоторых местах Латакии оружие валялось буквально на улице, утверждает она. "Его быстро растащили местные жители - мародеры или просто те, кто хочет себя в этом хаосе обезопасить. Или так, на всякий случай. Страшно то, что оружие попало даже в руки подросткам", - рассказала она. Свой рассказ она подтвердила фото и видео, сделанных ее земляками - на них по улицам Латакии бегают подростки с "Калашниковыми", подражающие повстанцам. По свидетельству другой женщины, живущей в Алеппо, в этом городе схожая ситуация. "Видимо, военные оставили своё оружие на базах или в казармах, сейчас его растащили местные жители. Это не какие-то боевики, это наши соседи, у которых оружия раньше не было, а теперь мы видим их с автоматами. Оружия на улицах стало очень много", - рассказала она. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html
https://ria.ru/20241208/aleppo-1988046446.html
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в мире, россия, москва, сирия, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, латакия (мухафаза)
Война в Сирии, В мире, Россия, Москва, Сирия, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Латакия (мухафаза)
Жительница Латакии рассказала, что происходит на улицах города

Жительница Латакии: мародеры растаскивают брошенное сирийскими военными оружие

© РИА Новости / Артем ПучковОдна из улиц в Латакии
Одна из улиц в Латакии - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Артем Пучков
Одна из улиц в Латакии. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сирийские военные, опасаясь мести со стороны вооруженной оппозиции, побросали оружие, его растаскивают мародеры, рассказала РИА Новости жительница Латакии.
«
"Повстанцы ходят по домам и ищут бывших сирийских военных, поэтому, чтобы не попасться и не выдать себя, солдаты бросают форму и автоматы буквально на улице", - рассказала РИА Новости жительница. По ее словам, трудно оценить количество таких инцидентов, но в некоторых местах Латакии оружие валялось буквально на улице, утверждает она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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"Его быстро растащили местные жители - мародеры или просто те, кто хочет себя в этом хаосе обезопасить. Или так, на всякий случай. Страшно то, что оружие попало даже в руки подросткам", - рассказала она.
Свой рассказ она подтвердила фото и видео, сделанных ее земляками - на них по улицам Латакии бегают подростки с "Калашниковыми", подражающие повстанцам.
По свидетельству другой женщины, живущей в Алеппо, в этом городе схожая ситуация.
"Видимо, военные оставили своё оружие на базах или в казармах, сейчас его растащили местные жители. Это не какие-то боевики, это наши соседи, у которых оружия раньше не было, а теперь мы видим их с автоматами. Оружия на улицах стало очень много", - рассказала она.
Вид на город Алеппо - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Жительница Алеппо рассказала о ситуации в городе
Вчера, 20:43
Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.
В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.
Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
В сирийском городе Латакия горит участок полиции, где мародеры грабят склады - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
В сирийской Латакии начались случаи мародерства
Вчера, 13:56
 
Война в СирииВ миреРоссияМоскваСирияБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024Латакия (мухафаза)
 
 
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Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
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