https://ria.ru/20241208/voennye-1988053459.html

Жительница Латакии рассказала, что происходит на улицах города

Жительница Латакии рассказала, что происходит на улицах города - РИА Новости, 08.12.2024

Жительница Латакии рассказала, что происходит на улицах города

Сирийские военные, опасаясь мести со стороны вооруженной оппозиции, побросали оружие, его растаскивают мародеры, рассказала РИА Новости жительница Латакии. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T22:03

2024-12-08T22:03

2024-12-08T22:03

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обострение ситуации в сирии — 2024

латакия (мухафаза)

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Сирийские военные, опасаясь мести со стороны вооруженной оппозиции, побросали оружие, его растаскивают мародеры, рассказала РИА Новости жительница Латакии. "Повстанцы ходят по домам и ищут бывших сирийских военных, поэтому, чтобы не попасться и не выдать себя, солдаты бросают форму и автоматы буквально на улице", - рассказала РИА Новости жительница. По ее словам, трудно оценить количество таких инцидентов, но в некоторых местах Латакии оружие валялось буквально на улице, утверждает она. "Его быстро растащили местные жители - мародеры или просто те, кто хочет себя в этом хаосе обезопасить. Или так, на всякий случай. Страшно то, что оружие попало даже в руки подросткам", - рассказала она. Свой рассказ она подтвердила фото и видео, сделанных ее земляками - на них по улицам Латакии бегают подростки с "Калашниковыми", подражающие повстанцам. По свидетельству другой женщины, живущей в Алеппо, в этом городе схожая ситуация. "Видимо, военные оставили своё оружие на базах или в казармах, сейчас его растащили местные жители. Это не какие-то боевики, это наши соседи, у которых оружия раньше не было, а теперь мы видим их с автоматами. Оружия на улицах стало очень много", - рассказала она. Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции. В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала. В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.Обострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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