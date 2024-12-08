https://ria.ru/20241208/voennye-1987986768.html

Трофейный беспилотник "Баба Яга" после модернизации стал "тетей Верой"

Трофейный беспилотник "Баба Яга" после модернизации стал "тетей Верой" - РИА Новости, 08.12.2024

Трофейный беспилотник "Баба Яга" после модернизации стал "тетей Верой"

Военнослужащие подразделения БПЛА группировки войск "Центр", находясь в зоне СВО, назвали "тетей Верой" трофейный БПЛА "Баба Яга" после модернизации, передает... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T11:59

2024-12-08T11:59

2024-12-08T11:59

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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Военнослужащие подразделения БПЛА группировки войск "Центр", находясь в зоне СВО, назвали "тетей Верой" трофейный БПЛА "Баба Яга" после модернизации, передает корреспондент РИА Новости. "Они (ВСУ) используют слово "Баба Яга", мы привыкли в страшилках, что это страшная баба-ежичка, а мы добрые люди - приносим добро, поэтому "тетя Вера" доставляет подарки", - рассказал корреспондентам военнослужащий о символическом переименовании трофейного дрона ВСУ. Находясь на боевых позициях операторы подразделения БПЛА в лаборатории, расположенной в блиндаже, самостоятельно провели модернизацию ударного дрона "Баба Яга", используя FPV-дроны в качестве замены стандартных двигателей. "Вся уникальность данного дрона составляет 4 FPV-дрона на четырех лучах с четырьмя двигателями, по их одновременным управлением. Также используя при этом аналоговое управление для уменьшения воздействия средств РЭБ противника", - рассказал РИА Новости младший сержант, старший оператор подразделения БПЛА Владимир Суечбакиев. Он также добавил, что за тяжелым беспилотником целенаправленно вели охоту, и в один из боевых выходов операторам БПЛА с помощью дрона DJI mavic удалось сбить винты "Бабе Яге", в результате тяжелый дрон был доставлен практически не поврежденным. "Данный квадрокоптер будет использоваться в трех видах – 1-й будет использоваться для доставки боеприпасов и провизии, 2-й тип будет использоваться для минирования местности, а также доставки боеприпасов, такие как ТМ (противотанковая мина), и третий – в качестве ретранслятора и доставщика FPV-дронов на вражеские позиции", - добавил военнослужащий. По его словам, "тётя Вера", имея грузоподъемность от 5 до 20 кг, может нести на себе от 4 до 6 FPV-дронов на расстояние от 15 до 20 км. При этом дрон обладает повышенной бесшумностью, и в связи с меньшей теплоотдачей малозаметен для тепловизора. К тому же дешевизна и доступность компонентов позволяет проводить доработку и модернизацию в необходимом количестве.

https://ria.ru/20241208/novodmitrovka-1987956727.html

https://ria.ru/20241207/vsu-1987882114.html

https://ria.ru/20241028/tank-1980425437.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, безопасность