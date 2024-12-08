https://ria.ru/20241208/voennye-1987986768.html
Трофейный беспилотник "Баба Яга" после модернизации стал "тетей Верой"
Трофейный беспилотник "Баба Яга" после модернизации стал "тетей Верой" - РИА Новости, 08.12.2024
Трофейный беспилотник "Баба Яга" после модернизации стал "тетей Верой"
Военнослужащие подразделения БПЛА группировки войск "Центр", находясь в зоне СВО, назвали "тетей Верой" трофейный БПЛА "Баба Яга" после модернизации, передает... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T11:59
2024-12-08T11:59
2024-12-08T11:59
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Военнослужащие подразделения БПЛА группировки войск "Центр", находясь в зоне СВО, назвали "тетей Верой" трофейный БПЛА "Баба Яга" после модернизации, передает корреспондент РИА Новости. "Они (ВСУ) используют слово "Баба Яга", мы привыкли в страшилках, что это страшная баба-ежичка, а мы добрые люди - приносим добро, поэтому "тетя Вера" доставляет подарки", - рассказал корреспондентам военнослужащий о символическом переименовании трофейного дрона ВСУ. Находясь на боевых позициях операторы подразделения БПЛА в лаборатории, расположенной в блиндаже, самостоятельно провели модернизацию ударного дрона "Баба Яга", используя FPV-дроны в качестве замены стандартных двигателей. "Вся уникальность данного дрона составляет 4 FPV-дрона на четырех лучах с четырьмя двигателями, по их одновременным управлением. Также используя при этом аналоговое управление для уменьшения воздействия средств РЭБ противника", - рассказал РИА Новости младший сержант, старший оператор подразделения БПЛА Владимир Суечбакиев. Он также добавил, что за тяжелым беспилотником целенаправленно вели охоту, и в один из боевых выходов операторам БПЛА с помощью дрона DJI mavic удалось сбить винты "Бабе Яге", в результате тяжелый дрон был доставлен практически не поврежденным. "Данный квадрокоптер будет использоваться в трех видах – 1-й будет использоваться для доставки боеприпасов и провизии, 2-й тип будет использоваться для минирования местности, а также доставки боеприпасов, такие как ТМ (противотанковая мина), и третий – в качестве ретранслятора и доставщика FPV-дронов на вражеские позиции", - добавил военнослужащий. По его словам, "тётя Вера", имея грузоподъемность от 5 до 20 кг, может нести на себе от 4 до 6 FPV-дронов на расстояние от 15 до 20 км. При этом дрон обладает повышенной бесшумностью, и в связи с меньшей теплоотдачей малозаметен для тепловизора. К тому же дешевизна и доступность компонентов позволяет проводить доработку и модернизацию в необходимом количестве.
https://ria.ru/20241208/novodmitrovka-1987956727.html
https://ria.ru/20241207/vsu-1987882114.html
https://ria.ru/20241028/tank-1980425437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Трофейный беспилотник "Баба Яга" после модернизации стал "тетей Верой"
Военные назвали трофейный БПЛА "Баба Яга" после модернизации "тетей Верой"
ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Военнослужащие подразделения БПЛА группировки войск "Центр", находясь в зоне СВО, назвали "тетей Верой" трофейный БПЛА "Баба Яга" после модернизации, передает корреспондент РИА Новости.
"Они (ВСУ
) используют слово "Баба Яга", мы привыкли в страшилках, что это страшная баба-ежичка, а мы добрые люди - приносим добро, поэтому "тетя Вера" доставляет подарки", - рассказал корреспондентам военнослужащий о символическом переименовании трофейного дрона ВСУ.
Находясь на боевых позициях операторы подразделения БПЛА в лаборатории, расположенной в блиндаже, самостоятельно провели модернизацию ударного дрона "Баба Яга", используя FPV-дроны в качестве замены стандартных двигателей.
"Вся уникальность данного дрона составляет 4 FPV-дрона на четырех лучах с четырьмя двигателями, по их одновременным управлением. Также используя при этом аналоговое управление для уменьшения воздействия средств РЭБ противника", - рассказал РИА Новости младший сержант, старший оператор подразделения БПЛА Владимир Суечбакиев.
Он также добавил, что за тяжелым беспилотником целенаправленно вели охоту, и в один из боевых выходов операторам БПЛА с помощью дрона DJI mavic удалось сбить винты "Бабе Яге", в результате тяжелый дрон был доставлен практически не поврежденным.
"Данный квадрокоптер будет использоваться в трех видах – 1-й будет использоваться для доставки боеприпасов и провизии, 2-й тип будет использоваться для минирования местности, а также доставки боеприпасов, такие как ТМ (противотанковая мина), и третий – в качестве ретранслятора и доставщика FPV-дронов на вражеские позиции", - добавил военнослужащий.
По его словам, "тётя Вера", имея грузоподъемность от 5 до 20 кг, может нести на себе от 4 до 6 FPV-дронов на расстояние от 15 до 20 км. При этом дрон обладает повышенной бесшумностью, и в связи с меньшей теплоотдачей малозаметен для тепловизора. К тому же дешевизна и доступность компонентов позволяет проводить доработку и модернизацию в необходимом количестве.