Рейтинг@Mail.ru
В Саратовской области около 60 тысяч человек остались без воды - РИА Новости, 08.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:30 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/voda-1988011366.html
В Саратовской области около 60 тысяч человек остались без воды
В Саратовской области около 60 тысяч человек остались без воды - РИА Новости, 08.12.2024
В Саратовской области около 60 тысяч человек остались без воды
Порядка 60 тысяч жителей города Балашова в Саратовской области остались без холодной воды из-за льда, попавшего в систему водозабора, сообщила прокуратура... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T15:30
2024-12-08T15:30
происшествия
жкх
балашов
саратовская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803600_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_ef459d8ca98172c4a8b98b5b7d5ddc45.jpg
САМАРА, 8 дек - РИА Новости. Порядка 60 тысяч жителей города Балашова в Саратовской области остались без холодной воды из-за льда, попавшего в систему водозабора, сообщила прокуратура области в своем Telegram-канале. "По поручению прокурора Саратовской области Сергея Владимировича Филипенко прокуратура города Балашова контролирует ход восстановления работ по подаче холодного водоснабжения в городе. Установлено, что по причине ночных заморозков на воде образовался лед, который попал в систему водозабора. В результате в зоне отключения холодного водоснабжения находится население около 60 тысяч человек", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Для устранения коммунальной аварии работает водолазная группа спасения. Для координации работы уполномоченных служб на место выезжал представитель прокуратуры Балашова.
https://ria.ru/20241201/cheljabinsk-1986703677.html
балашов
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568803600_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_bbbbd795a4f4f3ce9e049f41e2d3ac7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, балашов, саратовская область
Происшествия, ЖКХ, Балашов, Саратовская область
В Саратовской области около 60 тысяч человек остались без воды

Около 60 тысяч жителей Балашова остались без холодной воды из-за льда

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкКран в ванной комнате
Кран в ванной комнате - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Кран в ванной комнате. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
САМАРА, 8 дек - РИА Новости. Порядка 60 тысяч жителей города Балашова в Саратовской области остались без холодной воды из-за льда, попавшего в систему водозабора, сообщила прокуратура области в своем Telegram-канале.
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Владимировича Филипенко прокуратура города Балашова контролирует ход восстановления работ по подаче холодного водоснабжения в городе. Установлено, что по причине ночных заморозков на воде образовался лед, который попал в систему водозабора. В результате в зоне отключения холодного водоснабжения находится население около 60 тысяч человек", - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Для устранения коммунальной аварии работает водолазная группа спасения. Для координации работы уполномоченных служб на место выезжал представитель прокуратуры Балашова.
Прорыв пожарного гидранта в Металлургическом районе Челябинска. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
В Челябинске из-под земли забил фонтан высотой в несколько этажей
1 декабря, 10:47
 
ПроисшествияЖКХБалашовСаратовская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала