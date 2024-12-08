https://ria.ru/20241208/voda-1988011366.html

В Саратовской области около 60 тысяч человек остались без воды

В Саратовской области около 60 тысяч человек остались без воды - РИА Новости, 08.12.2024

В Саратовской области около 60 тысяч человек остались без воды

Порядка 60 тысяч жителей города Балашова в Саратовской области остались без холодной воды из-за льда, попавшего в систему водозабора, сообщила прокуратура... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T15:30

2024-12-08T15:30

2024-12-08T15:30

происшествия

жкх

балашов

саратовская область

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САМАРА, 8 дек - РИА Новости. Порядка 60 тысяч жителей города Балашова в Саратовской области остались без холодной воды из-за льда, попавшего в систему водозабора, сообщила прокуратура области в своем Telegram-канале. "По поручению прокурора Саратовской области Сергея Владимировича Филипенко прокуратура города Балашова контролирует ход восстановления работ по подаче холодного водоснабжения в городе. Установлено, что по причине ночных заморозков на воде образовался лед, который попал в систему водозабора. В результате в зоне отключения холодного водоснабжения находится население около 60 тысяч человек", - говорится в сообщении надзорного ведомства. Для устранения коммунальной аварии работает водолазная группа спасения. Для координации работы уполномоченных служб на место выезжал представитель прокуратуры Балашова.

https://ria.ru/20241201/cheljabinsk-1986703677.html

балашов

саратовская область

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происшествия, жкх, балашов, саратовская область