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СМИ показали, как премьера Сирии ведут на встречу с вооруженной оппозицией - РИА Новости, 08.12.2024
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Война в Сирии
 
11:03 08.12.2024 (обновлено: 12:14 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/video-1987980761.html
СМИ показали, как премьера Сирии ведут на встречу с вооруженной оппозицией
СМИ показали, как премьера Сирии ведут на встречу с вооруженной оппозицией - РИА Новости, 08.12.2024
СМИ показали, как премьера Сирии ведут на встречу с вооруженной оппозицией
Арабские СМИ опубликовали в воскресенье видео с премьер-министром Сирии, которого ведут на встречу с руководством захвативших Дамаск боевиков. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T11:03
2024-12-08T12:14
война в сирии
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сирия
дамаск (город)
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Арабские СМИ опубликовали в воскресенье видео с премьер-министром Сирии, которого ведут на встречу с руководством захвативших Дамаск боевиков. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли ранее заявил, что он с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*. На короткой видеозаписи Аль-Джаляли выходит из здания в сопровождении нескольких мужчин, как минимум двое из них вооружены, и садится в автомобиль. Голос за кадром утверждает, что премьера сопровождают члены "Пятой дивизии". "Премьер направляется в отель Four Seasons для передачи госинститутов (боевикам - ред.)", - говорит оператор.* Террористическая организация, запрещена в России
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Премьер-министр Сирии покидает свой дом и направляется на переговоры с оппозицией
Премьер-министр Сирии покидает свой дом и направляется на переговоры с оппозицией
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в мире, сирия, дамаск (город), россия, обострение ситуации в сирии — 2024
Война в Сирии, В мире, Сирия, Дамаск (город), Россия, Обострение ситуации в Сирии — 2024
СМИ показали, как премьера Сирии ведут на встречу с вооруженной оппозицией

Опубликовано видео с премьером Сирии, которого ведут на встречу с группировками

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Арабские СМИ опубликовали в воскресенье видео с премьер-министром Сирии, которого ведут на встречу с руководством захвативших Дамаск боевиков.
Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли ранее заявил, что он с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Сирия пала. России предстоят трудные решения
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На короткой видеозаписи Аль-Джаляли выходит из здания в сопровождении нескольких мужчин, как минимум двое из них вооружены, и садится в автомобиль.
Голос за кадром утверждает, что премьера сопровождают члены "Пятой дивизии". "Премьер направляется в отель Four Seasons для передачи госинститутов (боевикам - ред.)", - говорит оператор.
* Террористическая организация, запрещена в России
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