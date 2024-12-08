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СМИ показали, как премьера Сирии ведут на встречу с вооруженной оппозицией

СМИ показали, как премьера Сирии ведут на встречу с вооруженной оппозицией - РИА Новости, 08.12.2024

СМИ показали, как премьера Сирии ведут на встречу с вооруженной оппозицией

Арабские СМИ опубликовали в воскресенье видео с премьер-министром Сирии, которого ведут на встречу с руководством захвативших Дамаск боевиков. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T11:03

2024-12-08T11:03

2024-12-08T12:14

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Арабские СМИ опубликовали в воскресенье видео с премьер-министром Сирии, которого ведут на встречу с руководством захвативших Дамаск боевиков. Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли ранее заявил, что он с несколькими министрами остается в Сирии, они не в курсе, где президент и министр обороны страны. Премьер заявил, что установил контакт с руководством вошедших в Дамаск боевиков из террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам"*. На короткой видеозаписи Аль-Джаляли выходит из здания в сопровождении нескольких мужчин, как минимум двое из них вооружены, и садится в автомобиль. Голос за кадром утверждает, что премьера сопровождают члены "Пятой дивизии". "Премьер направляется в отель Four Seasons для передачи госинститутов (боевикам - ред.)", - говорит оператор.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20241208/siriya-1987974809.html

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дамаск (город)

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Премьер-министр Сирии покидает свой дом и направляется на переговоры с оппозицией Премьер-министр Сирии покидает свой дом и направляется на переговоры с оппозицией 2024-12-08T11:03 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, дамаск (город), россия, обострение ситуации в сирии — 2024