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Украина продолжает отказываться от переговоров с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2024
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14:52 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/ukraina-1988006986.html
Украина продолжает отказываться от переговоров с Россией, заявил Песков
Украина продолжает отказываться от переговоров с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2024
Украина продолжает отказываться от переговоров с Россией, заявил Песков
Условия мирных переговоров были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным ранее, но Украина продолжает отказываться от переговоров и не меняет свою позицию,... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:52
2024-12-08T14:52
политика
украина
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Условия мирных переговоров были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным ранее, но Украина продолжает отказываться от переговоров и не меняет свою позицию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того, (Владимир) Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется", - сказал Песков. Он отметил, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому "достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей с учетом реалий, складывающихся на земле".
https://ria.ru/20241208/peskov-1988004236.html
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политика, украина, россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Украина продолжает отказываться от переговоров с Россией, заявил Песков

Песков: Украина отказалась от переговоров с Россией и не меняет свою позицию

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Условия мирных переговоров были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным ранее, но Украина продолжает отказываться от переговоров и не меняет свою позицию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того, (Владимир) Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется", - сказал Песков.
Он отметил, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому "достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей с учетом реалий, складывающихся на земле".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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