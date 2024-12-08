https://ria.ru/20241208/ukraina-1988006986.html

Украина продолжает отказываться от переговоров с Россией, заявил Песков

Украина продолжает отказываться от переговоров с Россией, заявил Песков - РИА Новости, 08.12.2024

Украина продолжает отказываться от переговоров с Россией, заявил Песков

Условия мирных переговоров были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным ранее, но Украина продолжает отказываться от переговоров и не меняет свою позицию,... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:52

2024-12-08T14:52

2024-12-08T14:52

политика

украина

россия

дмитрий песков

владимир путин

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Условия мирных переговоров были озвучены президентом РФ Владимиром Путиным ранее, но Украина продолжает отказываться от переговоров и не меняет свою позицию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. "Здесь важно напомнить, что от переговоров отказалась и продолжает отказываться именно Украина. Более того, (Владимир) Зеленский своим декретом запретил самому себе и своей администрации любые контакты с российским руководством. Эта их позиция не меняется", - сказал Песков. Он отметил, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому "достаточно отменить этот свой декрет и дать указание о возобновлении диалога на базе стамбульских договоренностей с учетом реалий, складывающихся на земле".

https://ria.ru/20241208/peskov-1988004236.html

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политика, украина, россия, дмитрий песков, владимир путин