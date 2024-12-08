https://ria.ru/20241208/ukraina-1988003740.html

Песков заявил о катастрофической ситуации для ВСУ

Песков заявил о катастрофической ситуации для ВСУ - РИА Новости, 08.12.2024

Песков заявил о катастрофической ситуации для ВСУ

Ситуация для украинской армии на фронте складывается катастрофическая, и никакие меры Украине в этом не помогут, заявил пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:38

2024-12-08T14:38

2024-12-08T15:07

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Ситуация для украинской армии на фронте складывается катастрофическая, и никакие меры Украине в этом не помогут, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Украинские потери кратно превышают потери российской стороны, дальнейшее продолжение таких темпов ведет к полному истощению украинской армии и понижению мобилизационного возраста до 18 лет, а также ужесточению насильственной мобилизации. Однако даже все это, складывающееся для украинской армии, катастрофическую ситуацию не поменяет", - сказал Песков журналистам.Ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст с 25 до 18 лет на фоне нехватки личного состава в ВСУ. Агентство Ассошиэйтед Пресс сообщало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой". Ранее советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что нет смысла обращаться к Украине с такими призывами, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных из-за задержек в его поставках.В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20241208/tramp-1987991842.html

https://ria.ru/20241208/telegraph-1987995033.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

вооруженные силы украины, украина, дмитрий песков