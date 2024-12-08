https://ria.ru/20241208/ukraina-1987946575.html

Объем военной помощи Украине превысил 119 миллиардов долларов, заявил Остин

Объем военной помощи Украине превысил 119 миллиардов долларов, заявил Остин - РИА Новости, 08.12.2024

Объем военной помощи Украине превысил 119 миллиардов долларов, заявил Остин

Общий объем военной поддержки Украины со стороны союзников с начала российской спецоперации превысил 119 миллиардов долларов, включая 62 миллиарда долларов со... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T00:58

2024-12-08T00:58

2024-12-08T01:03

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Общий объем военной поддержки Украины со стороны союзников с начала российской спецоперации превысил 119 миллиардов долларов, включая 62 миллиарда долларов со стороны США, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. "Общий размер помощи для безопасности США, выделенный Украине с февраля 2022 года, превысил 62 миллиарда долларов", — сказал он во время выступления на форуме по национальной обороне в штате Калифорния. Остин добавил, что еще более чем 57 миллиардов долларов Украина получила со стороны остальных союзников Киева. Глава Пентагона также сообщил, что американский бюджет на оборону в 2025 году вырастет до 841 миллиарда долларов для поддержки военного потенциала страны.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241205/ostin-1987622484.html

https://ria.ru/20241208/ostin-1987945658.html

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в мире, украина, сша, россия, ллойд остин, сергей лавров, нато, министерство обороны сша