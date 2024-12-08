https://ria.ru/20241208/ukraina-1987946575.html
Объем военной помощи Украине превысил 119 миллиардов долларов, заявил Остин
Объем военной помощи Украине превысил 119 миллиардов долларов, заявил Остин - РИА Новости, 08.12.2024
Объем военной помощи Украине превысил 119 миллиардов долларов, заявил Остин
Общий объем военной поддержки Украины со стороны союзников с начала российской спецоперации превысил 119 миллиардов долларов, включая 62 миллиарда долларов со... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T00:58
2024-12-08T00:58
2024-12-08T01:03
в мире
украина
сша
россия
ллойд остин
сергей лавров
нато
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603961572_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2c6db62589413bc33ab69e4081aa25f0.jpg
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Общий объем военной поддержки Украины со стороны союзников с начала российской спецоперации превысил 119 миллиардов долларов, включая 62 миллиарда долларов со стороны США, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин. "Общий размер помощи для безопасности США, выделенный Украине с февраля 2022 года, превысил 62 миллиарда долларов", — сказал он во время выступления на форуме по национальной обороне в штате Калифорния. Остин добавил, что еще более чем 57 миллиардов долларов Украина получила со стороны остальных союзников Киева. Глава Пентагона также сообщил, что американский бюджет на оборону в 2025 году вырастет до 841 миллиарда долларов для поддержки военного потенциала страны.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241205/ostin-1987622484.html
https://ria.ru/20241208/ostin-1987945658.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/02/1603961572_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1f082059a28514cf867c0fb38591369e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, ллойд остин, сергей лавров, нато, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Россия, Ллойд Остин, Сергей Лавров, НАТО, Министерство обороны США, Специальная военная операция на Украине
Объем военной помощи Украине превысил 119 миллиардов долларов, заявил Остин
Остин: объем военной помощи Украине с начала СВО превысил $119 миллиардов