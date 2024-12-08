Рейтинг@Mail.ru
Пентагон подтвердил выделение нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 08.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:19 08.12.2024 (обновлено: 00:27 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/ukraina-1987944598.html
Пентагон подтвердил выделение нового пакета военной помощи Украине
Пентагон подтвердил выделение нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 08.12.2024
Пентагон подтвердил выделение нового пакета военной помощи Украине
США выделили Украине новый пакет военной помощи на 988 миллионов долларов в рамках программы по закупке новых вооружений, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T00:19
2024-12-08T00:27
сша
украина
пентагон
россия
сергей лавров
министерство обороны сша
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:392:2592:1850_1920x0_80_0_0_2640d7fc72be956c190f048c6e0c52a0.jpg
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. США выделили Украине новый пакет военной помощи на 988 миллионов долларов в рамках программы по закупке новых вооружений, заявили в Пентагоне."Сегодня министерство обороны объявило о значительном новом пакете помощи в области безопасности... Этот пакет помощи в области безопасности предусматривает дополнительные 988 миллионов долларов", - сообщили в ведомстве.Средства будут выделены в рамках программы по закупке новых вооружений, а не их списания со складов американской армии. Как уточнили в Пентагоне, новый пакет военной поддержки включает боеприпасы для РЗСО HIMARS, беспилотники, а также оборудование и запчасти для ремонта и обслуживания артиллерии, танков и бронетехники.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20241207/krizis-1987907148.html
https://ria.ru/20241207/patrona-1987936943.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595558946_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_1d4274861c3090d15a1c8f441cf36444.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, пентагон, россия, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, в мире
США, Украина, Пентагон, Россия, Сергей Лавров, Министерство обороны США, НАТО, В мире
Пентагон подтвердил выделение нового пакета военной помощи Украине

Пентагон подтвердил выделение пакета военной помощи Украине на $988 миллионов

CC BY 2.0 / gregwest98 / Пентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
CC BY 2.0 / gregwest98 /
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. США выделили Украине новый пакет военной помощи на 988 миллионов долларов в рамках программы по закупке новых вооружений, заявили в Пентагоне.
"Сегодня министерство обороны объявило о значительном новом пакете помощи в области безопасности... Этот пакет помощи в области безопасности предусматривает дополнительные 988 миллионов долларов", - сообщили в ведомстве.
Украинские военные на дороге в районе Артемовска - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
"Вот-вот закипит". В США предупредили об угрозе из-за конфликта на Украине
Вчера, 17:03
Средства будут выделены в рамках программы по закупке новых вооружений, а не их списания со складов американской армии. Как уточнили в Пентагоне, новый пакет военной поддержки включает боеприпасы для РЗСО HIMARS, беспилотники, а также оборудование и запчасти для ремонта и обслуживания артиллерии, танков и бронетехники.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
"До последнего патрона": в США раскрыли правду об оружии для Украины
Вчера, 22:08
 
СШАУкраинаПентагонРоссияСергей ЛавровМинистерство обороны СШАНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала