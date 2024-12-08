https://ria.ru/20241208/ukraina-1987944598.html

Пентагон подтвердил выделение нового пакета военной помощи Украине

Пентагон подтвердил выделение нового пакета военной помощи Украине - РИА Новости, 08.12.2024

Пентагон подтвердил выделение нового пакета военной помощи Украине

США выделили Украине новый пакет военной помощи на 988 миллионов долларов в рамках программы по закупке новых вооружений, заявили в Пентагоне. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T00:19

2024-12-08T00:19

2024-12-08T00:27

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. США выделили Украине новый пакет военной помощи на 988 миллионов долларов в рамках программы по закупке новых вооружений, заявили в Пентагоне."Сегодня министерство обороны объявило о значительном новом пакете помощи в области безопасности... Этот пакет помощи в области безопасности предусматривает дополнительные 988 миллионов долларов", - сообщили в ведомстве.Средства будут выделены в рамках программы по закупке новых вооружений, а не их списания со складов американской армии. Как уточнили в Пентагоне, новый пакет военной поддержки включает боеприпасы для РЗСО HIMARS, беспилотники, а также оборудование и запчасти для ремонта и обслуживания артиллерии, танков и бронетехники.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241207/krizis-1987907148.html

https://ria.ru/20241207/patrona-1987936943.html

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сша, украина, пентагон, россия, сергей лавров, министерство обороны сша, нато, в мире