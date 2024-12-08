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Умер актер из "Династии" Марк Уизерс

Умер актер из "Династии" Марк Уизерс - РИА Новости, 08.12.2024

Умер актер из "Династии" Марк Уизерс

Американский актер Марк Уизерс, наиболее известный ролью в сериале "Династия" (1981-1989), скончался в возрасте 77 лет из-за рака поджелудочной железы, сообщает РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T18:38

2024-12-08T18:38

2024-12-08T18:38

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американский актер Марк Уизерс, наиболее известный ролью в сериале "Династия" (1981-1989), скончался в возрасте 77 лет из-за рака поджелудочной железы, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление его дочери. "Марк Уизерс, наиболее известный ролью Теда Динарда в первом сезоне "Династии" 1981 года, умер 22 ноября после борьбы с раком поджелудочной железы. Ему было 77 лет", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на заявление его дочери Джесси Уизерс, оказавшееся в распоряжении Fox News. Уизерс также появлялся в таких популярных сериалах, как "Очень странные дела", "Мыслить как преступник", "Настоящая кровь" и "Придурки из Хаззарда".

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