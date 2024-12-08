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Умер актер из "Династии" Марк Уизерс - РИА Новости, 08.12.2024
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Культура
 
18:38 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/uizers-1988029710.html
Умер актер из "Династии" Марк Уизерс
Умер актер из "Династии" Марк Уизерс - РИА Новости, 08.12.2024
Умер актер из "Династии" Марк Уизерс
Американский актер Марк Уизерс, наиболее известный ролью в сериале "Династия" (1981-1989), скончался в возрасте 77 лет из-за рака поджелудочной железы, сообщает РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T18:38
2024-12-08T18:38
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американский актер Марк Уизерс, наиболее известный ролью в сериале "Династия" (1981-1989), скончался в возрасте 77 лет из-за рака поджелудочной железы, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление его дочери. "Марк Уизерс, наиболее известный ролью Теда Динарда в первом сезоне "Династии" 1981 года, умер 22 ноября после борьбы с раком поджелудочной железы. Ему было 77 лет", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на заявление его дочери Джесси Уизерс, оказавшееся в распоряжении Fox News. Уизерс также появлялся в таких популярных сериалах, как "Очень странные дела", "Мыслить как преступник", "Настоящая кровь" и "Придурки из Хаззарда".
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в мире, сша
Культура, В мире, США
Умер актер из "Династии" Марк Уизерс

Актер из сериала "Династия" Марк Уизерс умер в возрасте 77 лет

© Aaron Spelling Productions Inc.Кадр из сериала "Династия"
Кадр из сериала Династия - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Aaron Spelling Productions Inc.
Кадр из сериала "Династия". Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Американский актер Марк Уизерс, наиболее известный ролью в сериале "Династия" (1981-1989), скончался в возрасте 77 лет из-за рака поджелудочной железы, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на заявление его дочери.
"Марк Уизерс, наиболее известный ролью Теда Динарда в первом сезоне "Династии" 1981 года, умер 22 ноября после борьбы с раком поджелудочной железы. Ему было 77 лет", - говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на заявление его дочери Джесси Уизерс, оказавшееся в распоряжении Fox News.
Уизерс также появлялся в таких популярных сериалах, как "Очень странные дела", "Мыслить как преступник", "Настоящая кровь" и "Придурки из Хаззарда".
 
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