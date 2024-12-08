https://ria.ru/20241208/turtsiya-1988043552.html

В Турции начали расследование против лидера партии Vatan из-за слов о Сирии

В Турции начали расследование против лидера партии Vatan из-за слов о Сирии - РИА Новости, 08.12.2024

В Турции начали расследование против лидера партии Vatan из-за слов о Сирии

Главная прокуратура Стамбула начала расследование против лидера партии Vatan ("Родина") Догу Перинчека из-за его слов о событиях в Сирии, сообщила газета... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T20:07

2024-12-08T20:07

2024-12-08T20:39

в мире

сирия

турция

сша

догу перинчек

башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

война в сирии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903526696_0:260:2500:1666_1920x0_80_0_0_07ceae81a22bdf5b31531a1af60f8850.jpg

АНКАРА, 8 дек — РИА Новости. Главная прокуратура Стамбула начала расследование против лидера партии Vatan ("Родина") Догу Перинчека из-за его слов о событиях в Сирии, сообщила газета Aydınlık. Политик на одной из телепередач призвал "не праздновать вместе с США и Израилем" смену власти в республике. По его словам, Соединенные Штаты "не принесут мир и спокойствие в Сирию", на территории страны идут попытки "создать марионеточное государство" и на нее опускается "средневековая тьма". После этих заявлений Главная прокуратура Стамбула начала расследование в отношении Перинчека по обвинению в высказываниях, "противоречащих политике национальной безопасности страны". "В моих выступлениях нет мотива преступления в соответствии с Уголовным кодексом Турции. В уголовном законодательстве Турции нет такого преступления, как "выступление против политики правительства в области безопасности", — приводит издание слова Перинчека.Политик добавил, что справедливо отстаивал "правильную политику, направленную на обеспечение целостности и безопасности нашей родины, в которой нуждается Турция". По его словам, он предупреждал правительство своей страны, чтобы оно не занимало одну позицию с США и Израилем. "Я ожидал, что они воспользуются этими предупреждениями. <...> Я доверяю турецкому правосудию и прокурорам. В конце этого расследования, уверен, будет принято решение об отказе от судебного преследования", — подчеркнул Перинчек.Vatan — турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Она имеет антизападную и антиамериканскую направленность, считает себя правопреемницей созданной в 1919 году Социалистической партии рабочих и крестьян. И хотя не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. Сейчас в ней состоит более 50 тысяч человек.Ранее в воскресенье захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в республике. При этом он отметил, что не знает, где находятся президент и министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта решил уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. При этом Москва в переговорах не участвовала.

https://ria.ru/20241208/siriya-1988029999.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1988029577.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1988006450.html

сирия

турция

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, турция, сша, догу перинчек, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, война в сирии