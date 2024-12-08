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В Турции начали расследование против лидера партии Vatan из-за слов о Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
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20:07 08.12.2024 (обновлено: 20:39 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/turtsiya-1988043552.html
В Турции начали расследование против лидера партии Vatan из-за слов о Сирии
В Турции начали расследование против лидера партии Vatan из-за слов о Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
В Турции начали расследование против лидера партии Vatan из-за слов о Сирии
Главная прокуратура Стамбула начала расследование против лидера партии Vatan ("Родина") Догу Перинчека из-за его слов о событиях в Сирии, сообщила газета... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T20:07
2024-12-08T20:39
в мире
сирия
турция
сша
догу перинчек
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
война в сирии
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АНКАРА, 8 дек — РИА Новости. Главная прокуратура Стамбула начала расследование против лидера партии Vatan ("Родина") Догу Перинчека из-за его слов о событиях в Сирии, сообщила газета Aydınlık. Политик на одной из телепередач призвал "не праздновать вместе с США и Израилем" смену власти в республике. По его словам, Соединенные Штаты "не принесут мир и спокойствие в Сирию", на территории страны идут попытки "создать марионеточное государство" и на нее опускается "средневековая тьма". После этих заявлений Главная прокуратура Стамбула начала расследование в отношении Перинчека по обвинению в высказываниях, "противоречащих политике национальной безопасности страны". "В моих выступлениях нет мотива преступления в соответствии с Уголовным кодексом Турции. В уголовном законодательстве Турции нет такого преступления, как "выступление против политики правительства в области безопасности", — приводит издание слова Перинчека.Политик добавил, что справедливо отстаивал "правильную политику, направленную на обеспечение целостности и безопасности нашей родины, в которой нуждается Турция". По его словам, он предупреждал правительство своей страны, чтобы оно не занимало одну позицию с США и Израилем. &quot;Я ожидал, что они воспользуются этими предупреждениями. &lt;...&gt; Я доверяю турецкому правосудию и прокурорам. В конце этого расследования, уверен, будет принято решение об отказе от судебного преследования&quot;, — подчеркнул Перинчек.Vatan — турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Она имеет антизападную и антиамериканскую направленность, считает себя правопреемницей созданной в 1919 году Социалистической партии рабочих и крестьян. И хотя не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. Сейчас в ней состоит более 50 тысяч человек.Ранее в воскресенье захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в республике. При этом он отметил, что не знает, где находятся президент и министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта решил уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. При этом Москва в переговорах не участвовала.
https://ria.ru/20241208/siriya-1988029999.html
https://ria.ru/20241208/siriya-1988029577.html
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в мире, сирия, турция, сша, догу перинчек, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024, война в сирии
В мире, Сирия, Турция, США, Догу Перинчек, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024, Война в Сирии
В Турции начали расследование против лидера партии Vatan из-за слов о Сирии

Aydnlk: в Турции расследуют дело против политика Перинчека из-за слов о Сирии

© AP Photo / SALVATORE DI NOLFIТурецкий политик Догу Перинчек
Турецкий политик Догу Перинчек - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / SALVATORE DI NOLFI
Турецкий политик Догу Перинчек. Архивное фото
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АНКАРА, 8 дек — РИА Новости. Главная прокуратура Стамбула начала расследование против лидера партии Vatan ("Родина") Догу Перинчека из-за его слов о событиях в Сирии, сообщила газета Aydınlık.
Политик на одной из телепередач призвал "не праздновать вместе с США и Израилем" смену власти в республике. По его словам, Соединенные Штаты "не принесут мир и спокойствие в Сирию", на территории страны идут попытки "создать марионеточное государство" и на нее опускается "средневековая тьма". После этих заявлений Главная прокуратура Стамбула начала расследование в отношении Перинчека по обвинению в высказываниях, "противоречащих политике национальной безопасности страны".
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"В моих выступлениях нет мотива преступления в соответствии с Уголовным кодексом Турции. В уголовном законодательстве Турции нет такого преступления, как "выступление против политики правительства в области безопасности", — приводит издание слова Перинчека.
Политик добавил, что справедливо отстаивал "правильную политику, направленную на обеспечение целостности и безопасности нашей родины, в которой нуждается Турция". По его словам, он предупреждал правительство своей страны, чтобы оно не занимало одну позицию с США и Израилем.
«

"Я ожидал, что они воспользуются этими предупреждениями. <...> Я доверяю турецкому правосудию и прокурорам. В конце этого расследования, уверен, будет принято решение об отказе от судебного преследования", — подчеркнул Перинчек.

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Vatan — турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Она имеет антизападную и антиамериканскую направленность, считает себя правопреемницей созданной в 1919 году Социалистической партии рабочих и крестьян. И хотя не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. Сейчас в ней состоит более 50 тысяч человек.
Ранее в воскресенье захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в республике. При этом он отметил, что не знает, где находятся президент и министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта решил уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. При этом Москва в переговорах не участвовала.
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