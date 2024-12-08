В Турции начали расследование против лидера партии Vatan из-за слов о Сирии
Aydnlk: в Турции расследуют дело против политика Перинчека из-за слов о Сирии
© AP Photo / SALVATORE DI NOLFIТурецкий политик Догу Перинчек
© AP Photo / SALVATORE DI NOLFI
Турецкий политик Догу Перинчек. Архивное фото
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АНКАРА, 8 дек — РИА Новости. Главная прокуратура Стамбула начала расследование против лидера партии Vatan ("Родина") Догу Перинчека из-за его слов о событиях в Сирии, сообщила газета Aydınlık.
Политик на одной из телепередач призвал "не праздновать вместе с США и Израилем" смену власти в республике. По его словам, Соединенные Штаты "не принесут мир и спокойствие в Сирию", на территории страны идут попытки "создать марионеточное государство" и на нее опускается "средневековая тьма". После этих заявлений Главная прокуратура Стамбула начала расследование в отношении Перинчека по обвинению в высказываниях, "противоречащих политике национальной безопасности страны".
"В моих выступлениях нет мотива преступления в соответствии с Уголовным кодексом Турции. В уголовном законодательстве Турции нет такого преступления, как "выступление против политики правительства в области безопасности", — приводит издание слова Перинчека.
Политик добавил, что справедливо отстаивал "правильную политику, направленную на обеспечение целостности и безопасности нашей родины, в которой нуждается Турция". По его словам, он предупреждал правительство своей страны, чтобы оно не занимало одну позицию с США и Израилем.
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"Я ожидал, что они воспользуются этими предупреждениями. <...> Я доверяю турецкому правосудию и прокурорам. В конце этого расследования, уверен, будет принято решение об отказе от судебного преследования", — подчеркнул Перинчек.
Vatan — турецкая партия левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. Она имеет антизападную и антиамериканскую направленность, считает себя правопреемницей созданной в 1919 году Социалистической партии рабочих и крестьян. И хотя не представлена в турецком парламенте, но остается влиятельной силой, особенно в регионах. Сейчас в ней состоит более 50 тысяч человек.
Ранее в воскресенье захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер-министр Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в республике. При этом он отметил, что не знает, где находятся президент и министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.
В МИД России сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников конфликта решил уйти с поста и покинул страну, дав указание мирно передать власть. При этом Москва в переговорах не участвовала.
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