https://ria.ru/20241208/tufli-1987956344.html

Туфли из фильма "Волшебник страны Оз" продали за 32,5 миллиона долларов

Туфли из фильма "Волшебник страны Оз" продали за 32,5 миллиона долларов - РИА Новости, 08.12.2024

Туфли из фильма "Волшебник страны Оз" продали за 32,5 миллиона долларов

Рубиновые туфли из фильма "Волшебник страны Оз" 1939 года ушли с молотка более чем за 30 миллионов долларов в США, передает аукционный дом Heritage Auctions,... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T04:29

2024-12-08T04:29

2024-12-08T04:29

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Рубиновые туфли из фильма "Волшебник страны Оз" 1939 года ушли с молотка более чем за 30 миллионов долларов в США, передает аукционный дом Heritage Auctions, расположенный в городе Даллас. Согласно заявлению, опубликованном на сайте Heritage Auctions, туфли носила на съемках фильма американская актриса Джуди Гарланд, сыгравшая роль Дороти. "Рубиновые туфли Дороти были проданы в субботу на аукционе Heritage Auctions за ... 32,5 миллиона долларов", - говорится в заявлении на сайте аукционного дома. Телеканал CBS News добавляет, что именно эти туфли в 2005 году пытались украсть из музея Джуди Гарленд. Ранее телеканал CBS News сообщал, что мужчина совершил кражу из музея Джуди Гарленд (актрисы, сыгравшей роль Дороти в фильме) в 2005 году, для проникновения в здание использовал небольшую кувалду. Он был уверен, что туфли украшены настоящими рубинами, однако скупщик краденого, которому он затем отнес туфли, заявил, что декор сделан из стекла. По словам самого вора, после этого он передал экспонат в другие руки и ничего не знал об их дальнейшей судьбе. Туфли были найдены спустя 13 лет после кражи, в 2018 году, в ходе операции под прикрытием, проведенной ФБР в Миннеаполисе. Фильм "Волшебник страны Оз" 1939 года был номинирован на премию "Оскар" в шести номинациях в 1940 году, в двух из которых стал победителем.

https://ria.ru/20241121/banan-1984928869.html

https://rsport.ria.ru/20241202/avto-1986903241.html

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сша, даллас, миннеаполис, фбр