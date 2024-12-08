https://ria.ru/20241208/tsentr_damask-1987959508.html

Al Jazeera: сирийские войска покидают центр Дамаска

Al Jazeera: сирийские войска покидают центр Дамаска - РИА Новости, 08.12.2024

Al Jazeera: сирийские войска покидают центр Дамаска

Сирийские военные покидают центр Дамаска, а здания центрального телевидения якобы заняты посторонними, утверждает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T06:08

2024-12-08T06:08

2024-12-08T17:27

война в сирии

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дамаск (город)

обострение ситуации в сирии — 2024

сирия

хомс (город)

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БЕЙРУТ, 8 дек — РИА Новости. Сирийские военные покидают центр Дамаска, а здания центрального телевидения якобы заняты посторонними, утверждает телеканал Al Jazeera."Источники сообщают, что вооруженная сирийская оппозиция вошла в Дамаск и на этом фоне (правительственная. — Прим. ред.) армия выводит свои силы из столицы", — говорится в сообщении.По данным телеканала, в здании центрального телевидения Сирии в Дамаске находятся посторонние, якобы "силы оппозиции", а их сторонники тем временем собираются на центральной площади Омейядов в сирийской столице.В свою очередь, сирийская радиостанция Sham FM сообщает, что в Дамаске слышны взрывы. Ранее AFP сообщало о выстрелах в городе.По данным Sham FM, международный аэропорт Дамаска полностью прекратил работу.Ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники перед этим сообщил, что сирийские боевики, войдя в город Хомс, заняли все его районы. От Хомса до Дамаска по прямой — около 150 километров.При этом вечером в субботу главное командование сирийской армии заявило, что военные продолжают наносить удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Деръа.Группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями сирийской оппозици 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под их контроль.

https://ria.ru/20241208/siriya-1987959408.html

https://ria.ru/20241208/evrosoyuz-1987947631.html

https://ria.ru/20241208/izrail-1987948202.html

дамаск (город)

сирия

хомс (город)

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в мире, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, хомс (город)