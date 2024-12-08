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Al Jazeera: сирийские войска покидают центр Дамаска - РИА Новости, 08.12.2024
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Война в Сирии
 
06:08 08.12.2024 (обновлено: 17:27 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/tsentr_damask-1987959508.html
Al Jazeera: сирийские войска покидают центр Дамаска
Al Jazeera: сирийские войска покидают центр Дамаска - РИА Новости, 08.12.2024
Al Jazeera: сирийские войска покидают центр Дамаска
Сирийские военные покидают центр Дамаска, а здания центрального телевидения якобы заняты посторонними, утверждает телеканал Al Jazeera. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T06:08
2024-12-08T17:27
война в сирии
в мире
дамаск (город)
обострение ситуации в сирии — 2024
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БЕЙРУТ, 8 дек — РИА Новости. Сирийские военные покидают центр Дамаска, а здания центрального телевидения якобы заняты посторонними, утверждает телеканал Al Jazeera.&quot;Источники сообщают, что вооруженная сирийская оппозиция вошла в Дамаск и на этом фоне (правительственная. — Прим. ред.) армия выводит свои силы из столицы&quot;, — говорится в сообщении.По данным телеканала, в здании центрального телевидения Сирии в Дамаске находятся посторонние, якобы "силы оппозиции", а их сторонники тем временем собираются на центральной площади Омейядов в сирийской столице.В свою очередь, сирийская радиостанция Sham FM сообщает, что в Дамаске слышны взрывы. Ранее AFP сообщало о выстрелах в городе.По данным Sham FM, международный аэропорт Дамаска полностью прекратил работу.Ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники перед этим сообщил, что сирийские боевики, войдя в город Хомс, заняли все его районы. От Хомса до Дамаска по прямой — около 150 километров.При этом вечером в субботу главное командование сирийской армии заявило, что военные продолжают наносить удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Деръа.Группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями сирийской оппозици 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под их контроль.
https://ria.ru/20241208/siriya-1987959408.html
https://ria.ru/20241208/evrosoyuz-1987947631.html
https://ria.ru/20241208/izrail-1987948202.html
дамаск (город)
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в мире, дамаск (город), обострение ситуации в сирии — 2024, сирия, хомс (город)
Война в Сирии, В мире, Дамаск (город), Обострение ситуации в Сирии — 2024, Сирия, Хомс (город)
Al Jazeera: сирийские войска покидают центр Дамаска

Al Jazeera: сирийские войска покидают центр Дамаска, захвачено телевидение

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкМечеть Омейядов в Дамаске
Мечеть Омейядов в Дамаске - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Мечеть Омейядов в Дамаске. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 8 дек — РИА Новости. Сирийские военные покидают центр Дамаска, а здания центрального телевидения якобы заняты посторонними, утверждает телеканал Al Jazeera.
«

"Источники сообщают, что вооруженная сирийская оппозиция вошла в Дамаск и на этом фоне (правительственная. — Прим. ред.) армия выводит свои силы из столицы", — говорится в сообщении.

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По данным телеканала, в здании центрального телевидения Сирии в Дамаске находятся посторонние, якобы "силы оппозиции", а их сторонники тем временем собираются на центральной площади Омейядов в сирийской столице.
В свою очередь, сирийская радиостанция Sham FM сообщает, что в Дамаске слышны взрывы. Ранее AFP сообщало о выстрелах в городе.
По данным Sham FM, международный аэропорт Дамаска полностью прекратил работу.
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Ливанский телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники перед этим сообщил, что сирийские боевики, войдя в город Хомс, заняли все его районы. От Хомса до Дамаска по прямой — около 150 километров.
При этом вечером в субботу главное командование сирийской армии заявило, что военные продолжают наносить удары по террористам в провинциях Хама, Хомс и Деръа.
Группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* совместно с другими вооруженными формированиями сирийской оппозици 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, Алеппо, второй по величине город в Сирии, и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под их контроль.
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