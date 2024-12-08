https://ria.ru/20241208/trevoga-1988002308.html

В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу

В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 08.12.2024

В нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:26

2024-12-08T14:26

2024-12-08T14:26

специальная военная операция на украине

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днепропетровская область

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запорожская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 8 дек – РИА Новости. Воздушная тревога звучит в Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также на подконтрольной ВСУ части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным ресурса, тревога в Полтавской области была объявлена в 14.13 мск, в Днепропетровской – в 13.54 мск, а в Сумской она звучит более часа. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, днепропетровская область, украина, запорожская область, вооруженные силы украины