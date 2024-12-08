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Глава Бурятии поручил разобраться с ситуацией с травлей мальчика в школе - РИА Новости, 08.12.2024
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19:30 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/travlya-1988036633.html
Глава Бурятии поручил разобраться с ситуацией с травлей мальчика в школе
Глава Бурятии поручил разобраться с ситуацией с травлей мальчика в школе - РИА Новости, 08.12.2024
Глава Бурятии поручил разобраться с ситуацией с травлей мальчика в школе
Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил разобраться с ситуацией с травлей мальчика в улан-удэнской школе. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T19:30
2024-12-08T19:30
происшествия
улан-удэ
алексей цыденов
россия
республика бурятия
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УЛАН-УДЭ, 8 дек - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил разобраться с ситуацией с травлей мальчика в улан-удэнской школе. "В связи с появившимся видео буллинга в школе Улан-Удэ поручил министру образования, мэру Улан-Удэ, уполномоченному по правам человека разобраться в ситуации", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, за случаи травли должны отвечать директор школы, классные руководители как пострадавших, так и нападавших детей. "Учителя не могут это не видеть. Нельзя допускать равнодушное отношение к проявлениям насилия детей друг к другу, травли, агрессии", - подчеркнул глава региона. Как заявили в комитете по образованию города Улан-Удэ, инцидент с избиением мальчика произошел в школе №19. Начата проверка, опрошены ученики, учителя, родители детей, проведен совет по профилактике, полиция и комиссия по делам несовершеннолетних также изучает происшествие, после анализа всех фактов будут приняты правовые решения. Видео, на котором мальчики дерутся ремнями, распространилось в воскресенье в местных пабликах. На кадрах видно, что после удара ремнем по затылку один из мальчиков теряет сознание. "Это не первый случай агрессии в отношении этого подростка. Имеются и другие видео", - говорится в комментарии к публикации.
https://ria.ru/20241206/shkola-1987815325.html
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происшествия, улан-удэ, алексей цыденов, россия, республика бурятия
Происшествия, Улан-Удэ, Алексей Цыденов, Россия, Республика Бурятия
Глава Бурятии поручил разобраться с ситуацией с травлей мальчика в школе

Глава Бурятии Цыденов поручил разобраться с травлей мальчика в школе в Улан-Удэ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкГлавa Республики Бурятия Алексей Цыденов
Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Главa Республики Бурятия Алексей Цыденов. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 8 дек - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил разобраться с ситуацией с травлей мальчика в улан-удэнской школе.
"В связи с появившимся видео буллинга в школе Улан-Удэ поручил министру образования, мэру Улан-Удэ, уполномоченному по правам человека разобраться в ситуации", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
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По его словам, за случаи травли должны отвечать директор школы, классные руководители как пострадавших, так и нападавших детей.
"Учителя не могут это не видеть. Нельзя допускать равнодушное отношение к проявлениям насилия детей друг к другу, травли, агрессии", - подчеркнул глава региона.
Как заявили в комитете по образованию города Улан-Удэ, инцидент с избиением мальчика произошел в школе №19. Начата проверка, опрошены ученики, учителя, родители детей, проведен совет по профилактике, полиция и комиссия по делам несовершеннолетних также изучает происшествие, после анализа всех фактов будут приняты правовые решения.
Видео, на котором мальчики дерутся ремнями, распространилось в воскресенье в местных пабликах. На кадрах видно, что после удара ремнем по затылку один из мальчиков теряет сознание.
"Это не первый случай агрессии в отношении этого подростка. Имеются и другие видео", - говорится в комментарии к публикации.
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