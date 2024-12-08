https://ria.ru/20241208/travlya-1988036633.html

Глава Бурятии поручил разобраться с ситуацией с травлей мальчика в школе

Глава Бурятии поручил разобраться с ситуацией с травлей мальчика в школе - РИА Новости, 08.12.2024

Глава Бурятии поручил разобраться с ситуацией с травлей мальчика в школе

Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил разобраться с ситуацией с травлей мальчика в улан-удэнской школе. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T19:30

2024-12-08T19:30

2024-12-08T19:30

происшествия

улан-удэ

алексей цыденов

россия

республика бурятия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0b/1816032131_0:210:3071:1937_1920x0_80_0_0_10c66c453e7a2789c11840ad9ad6e751.jpg

УЛАН-УДЭ, 8 дек - РИА Новости. Глава Бурятии Алексей Цыденов поручил разобраться с ситуацией с травлей мальчика в улан-удэнской школе. "В связи с появившимся видео буллинга в школе Улан-Удэ поручил министру образования, мэру Улан-Удэ, уполномоченному по правам человека разобраться в ситуации", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. По его словам, за случаи травли должны отвечать директор школы, классные руководители как пострадавших, так и нападавших детей. "Учителя не могут это не видеть. Нельзя допускать равнодушное отношение к проявлениям насилия детей друг к другу, травли, агрессии", - подчеркнул глава региона. Как заявили в комитете по образованию города Улан-Удэ, инцидент с избиением мальчика произошел в школе №19. Начата проверка, опрошены ученики, учителя, родители детей, проведен совет по профилактике, полиция и комиссия по делам несовершеннолетних также изучает происшествие, после анализа всех фактов будут приняты правовые решения. Видео, на котором мальчики дерутся ремнями, распространилось в воскресенье в местных пабликах. На кадрах видно, что после удара ремнем по затылку один из мальчиков теряет сознание. "Это не первый случай агрессии в отношении этого подростка. Имеются и другие видео", - говорится в комментарии к публикации.

https://ria.ru/20241206/shkola-1987815325.html

https://ria.ru/20241203/obrushenie-1987096503.html

улан-удэ

россия

республика бурятия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, улан-удэ, алексей цыденов, россия, республика бурятия