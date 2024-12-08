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В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 08.12.2024
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18:02 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/transport-1988027508.html
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 08.12.2024
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
Морской пассажирский транспорт Севастополя прекратил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T18:02
2024-12-08T18:02
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя прекратил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства. Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной и центром.
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севастополь, общество
Севастополь, Общество
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе приостановили работу катеров и паромов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя прекратил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе.
«
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства.
Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной и центром.
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