https://ria.ru/20241208/transport-1988027508.html
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 08.12.2024
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
Морской пассажирский транспорт Севастополя прекратил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T18:02
2024-12-08T18:02
2024-12-08T18:02
севастополь
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя прекратил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства. Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной и центром.
https://ria.ru/20241130/transport-1986639288.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, общество
В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта
В Севастополе приостановили работу катеров и паромов