https://ria.ru/20241208/transport-1988027508.html

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта - РИА Новости, 08.12.2024

В Севастополе приостановили движение морского пассажирского транспорта

Морской пассажирский транспорт Севастополя прекратил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T18:02

2024-12-08T18:02

2024-12-08T18:02

севастополь

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 дек - РИА Новости. Морской пассажирский транспорт Севастополя прекратил работу, сообщил департамент транспорта в Севастополе. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение в Севастополе", - говорится в сообщении ведомства. Причины приостановки работы не сообщаются, организовано движение автобусов между северной стороной и центром.

https://ria.ru/20241130/transport-1986639288.html

севастополь

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2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

севастополь, общество