https://ria.ru/20241208/tramp-1988026754.html
Трамп назвал свои приоритеты при руководстве США
Трамп назвал свои приоритеты при руководстве США - РИА Новости, 08.12.2024
Трамп назвал свои приоритеты при руководстве США
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что добыча нефти будет в приоритете у его будущей администрации. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T17:53
2024-12-08T17:53
2024-12-08T17:53
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что добыча нефти будет в приоритете у его будущей администрации. "Я сосредоточусь на "бурить, детка, бурить"", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News. В ходе предвыборной кампании Трамп обещал увеличением добычи нефти обеспечить американский бюджет.
https://ria.ru/20241107/voyna-1982342508.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, сша, дональд трамп
В мире, Цены на нефть, США, Дональд Трамп
Трамп назвал свои приоритеты при руководстве США
Трамп заявил, что добыча нефти будет в приоритете у его администрации