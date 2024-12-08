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Трамп назвал свои приоритеты при руководстве США - РИА Новости, 08.12.2024
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17:53 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/tramp-1988026754.html
Трамп назвал свои приоритеты при руководстве США
Трамп назвал свои приоритеты при руководстве США - РИА Новости, 08.12.2024
Трамп назвал свои приоритеты при руководстве США
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что добыча нефти будет в приоритете у его будущей администрации. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T17:53
2024-12-08T17:53
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что добыча нефти будет в приоритете у его будущей администрации. "Я сосредоточусь на "бурить, детка, бурить"", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News. В ходе предвыборной кампании Трамп обещал увеличением добычи нефти обеспечить американский бюджет.
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в мире, цены на нефть, сша, дональд трамп
В мире, Цены на нефть, США, Дональд Трамп
Трамп назвал свои приоритеты при руководстве США

Трамп заявил, что добыча нефти будет в приоритете у его администрации

© AP Photo / Charlie RiedelДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Charlie Riedel
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что добыча нефти будет в приоритете у его будущей администрации.
«
"Я сосредоточусь на "бурить, детка, бурить"", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News.
В ходе предвыборной кампании Трамп обещал увеличением добычи нефти обеспечить американский бюджет.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
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В миреЦены на нефтьСШАДональд Трамп
 
 
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