https://ria.ru/20241208/tramp-1988026754.html

Трамп назвал свои приоритеты при руководстве США

Трамп назвал свои приоритеты при руководстве США - РИА Новости, 08.12.2024

Трамп назвал свои приоритеты при руководстве США

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что добыча нефти будет в приоритете у его будущей администрации. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T17:53

2024-12-08T17:53

2024-12-08T17:53

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сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что добыча нефти будет в приоритете у его будущей администрации. "Я сосредоточусь на "бурить, детка, бурить"", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News. В ходе предвыборной кампании Трамп обещал увеличением добычи нефти обеспечить американский бюджет.

https://ria.ru/20241107/voyna-1982342508.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, сша, дональд трамп