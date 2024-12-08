https://ria.ru/20241208/tramp-1988026564.html
Трамп заявил, что возмездия оппонентам с его приходом к власти не будет
Трамп заявил, что возмездия оппонентам с его приходом к власти не будет - РИА Новости, 08.12.2024
Трамп заявил, что возмездия оппонентам с его приходом к власти не будет
Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что возмездия оппонентам с его приходом к власти не будет. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T17:52
2024-12-08T17:52
2024-12-08T17:52
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что возмездия оппонентам с его приходом к власти не будет. "Я не ищу возможности вернуться в прошлое. Возмездие будет через успех", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News. Он добавил, что спецпрокурор Джек Смит, который вел дела против политика, "очень коррумпирован", а члены спецкомитета конгресса, занимавшиеся разбирательством в связи со штурмом Капитолия, - "политические бандиты", и "должны быть в тюрьме". При этом Трамп заявил, что не будет поручать ФБР и минюсту преследовать их, хоть и считает, что ведомствам стоит изучить ситуацию. Кроме того, Трамп подтвердил планы по началу массовой депортации нелегалов, а также намерение работать по направлению изменений в нынешнее положение о праве на гражданство по рождению, закрепленное 14-й поправкой к конституции.
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в мире, сша, дональд трамп, фбр
В мире, США, Дональд Трамп, ФБР
Трамп заявил, что возмездия оппонентам с его приходом к власти не будет
Трамп заявил об отсутствии желания мстить оппонентам после прихода к власти