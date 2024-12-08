https://ria.ru/20241208/tramp-1988025679.html

Трамп рассказал, на каких условиях США останутся в НАТО

Трамп рассказал, на каких условиях США останутся в НАТО - РИА Новости, 08.12.2024

Трамп рассказал, на каких условиях США останутся в НАТО

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты останутся в НАТО, если другие государства - члены альянса смогут поддерживать уровень... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T17:42

2024-12-08T17:42

2024-12-08T18:18

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты останутся в НАТО, если другие государства - члены альянса смогут поддерживать уровень взносов в организацию. "Если они будут платить по счетам - абсолютно", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News на вопрос о том, останутся ли США в альянсе. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241203/nato-1987062550.html

https://ria.ru/20241110/nato-1982902610.html

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в мире, сша, дональд трамп, камала харрис, джо байден, нато, nbc