https://ria.ru/20241208/tramp-1988025056.html

Трамп пообещал помиловать осужденных за штурм Капитолия

Трамп пообещал помиловать осужденных за штурм Капитолия - РИА Новости, 08.12.2024

Трамп пообещал помиловать осужденных за штурм Капитолия

Избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пообещал помиловать осужденных за штурм Капитолия 6 января 2021 года. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T17:39

2024-12-08T17:39

2024-12-08T17:39

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джо байден

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пообещал помиловать осужденных за штурм Капитолия 6 января 2021 года. "Эти люди живут в аду", - сказал Трамп. По его словам, указ о помиловании он выпустит в первый день на посту президента. Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в конгресс, чтобы не дать законодателям утвердить победу на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Сотни человек были привлечены к уголовной ответственности. Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241208/tramp-1988022749.html

https://ria.ru/20241208/zelenskiy-1988014603.html

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в мире, сша, дональд трамп, джо байден, камала харрис