Трамп пообещал помиловать осужденных за штурм Капитолия
Трамп пообещал помиловать осужденных за штурм Капитолия 6 января 2021 года
© Sputnik / Артур Габдрахманов | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News пообещал помиловать осужденных за штурм Капитолия 6 января 2021 года.
"Эти люди живут в аду", - сказал Трамп.
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По его словам, указ о помиловании он выпустит в первый день на посту президента.
Штурм Капитолия произошел 6 января 2021 года, когда толпа сторонников Трампа ворвалась в конгресс, чтобы не дать законодателям утвердить победу на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Сотни человек были привлечены к уголовной ответственности.
Трамп, уже занимавший пост президента США в 2017-2021 годах, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.