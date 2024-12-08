https://ria.ru/20241208/tramp-1988022749.html

Трамп сделал заявление о военной помощи Украине

Трамп сделал заявление о военной помощи Украине - РИА Новости, 08.12.2024

Трамп сделал заявление о военной помощи Украине

Киеву после смены власти в Вашингтоне не стоит рассчитывать на те же объемы военной помощи, которые были при администрации Джо Байдена, заявил избранный... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T17:14

2024-12-08T17:14

2024-12-08T21:58

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ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Киеву после смены власти в Вашингтоне не стоит рассчитывать на те же объемы военной помощи, которые были при администрации Джо Байдена, заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.Среди прочего он отметил, что Украине, "вероятно", стоит ожидать, что поддержка со стороны Соединенных Штатов сократится.При этом Трамп выразил настрой на разрешение конфликта. "Если я смогу", — добавил он, рассуждая о перспективах урегулирования.Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложная, чтобы решить ее за один день.По информации агентства Reuters, сейчас есть по меньшей мере три плана, выдвинутых будущим вице-президентом Джей Ди Вэнсом, экс-директором Национальной разведки Ричардом Гренеллом и номинированным на должность спецпредставителя по Украине Китом Келлогом. Как отмечает агентство, эти предложения имеют общие черты, в частности, они предполагают отказ Украины от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.В середине ноября в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20241208/zelenskiy-1988014603.html

https://ria.ru/20241208/peskov-1988004236.html

https://ria.ru/20241208/vstrecha-1987958199.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, джо байден, россия, дмитрий песков, нато