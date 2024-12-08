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Трамп сделал заявление о военной помощи Украине - РИА Новости, 08.12.2024
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17:14 08.12.2024 (обновлено: 21:58 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/tramp-1988022749.html
Трамп сделал заявление о военной помощи Украине
Трамп сделал заявление о военной помощи Украине - РИА Новости, 08.12.2024
Трамп сделал заявление о военной помощи Украине
Киеву после смены власти в Вашингтоне не стоит рассчитывать на те же объемы военной помощи, которые были при администрации Джо Байдена, заявил избранный... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T17:14
2024-12-08T21:58
в мире
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ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Киеву после смены власти в Вашингтоне не стоит рассчитывать на те же объемы военной помощи, которые были при администрации Джо Байдена, заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.Среди прочего он отметил, что Украине, "вероятно", стоит ожидать, что поддержка со стороны Соединенных Штатов сократится.При этом Трамп выразил настрой на разрешение конфликта. "Если я смогу", — добавил он, рассуждая о перспективах урегулирования.Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложная, чтобы решить ее за один день.По информации агентства Reuters, сейчас есть по меньшей мере три плана, выдвинутых будущим вице-президентом Джей Ди Вэнсом, экс-директором Национальной разведки Ричардом Гренеллом и номинированным на должность спецпредставителя по Украине Китом Келлогом. Как отмечает агентство, эти предложения имеют общие черты, в частности, они предполагают отказ Украины от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.В середине ноября в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.
https://ria.ru/20241208/zelenskiy-1988014603.html
https://ria.ru/20241208/peskov-1988004236.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, джо байден, россия, дмитрий песков, нато
В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Джо Байден, Россия, Дмитрий Песков, НАТО
Трамп сделал заявление о военной помощи Украине

Трамп заявил, что закончит конфликт на Украине, если сможет

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 дек — РИА Новости. Киеву после смены власти в Вашингтоне не стоит рассчитывать на те же объемы военной помощи, которые были при администрации Джо Байдена, заявил избранный президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу NBC News.
Среди прочего он отметил, что Украине, "вероятно", стоит ожидать, что поддержка со стороны Соединенных Штатов сократится.
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
"Плюнул в лицо". На Западе отреагировали на дерзкий ответ Зеленского Трампу
Вчера, 15:55
При этом Трамп выразил настрой на разрешение конфликта.
«
"Если я смогу", — добавил он, рассуждая о перспективах урегулирования.
Трамп не раз заявлял, что, если бы он был президентом США вместо Джо Байдена, конфликт на Украине никогда бы не начался. Он также утверждал, что в случае избрания сможет добиться урегулирования всего за 24 часа. Представитель Кремля Дмитрий Песков заметил на это, что проблема слишком сложная, чтобы решить ее за один день.
По информации агентства Reuters, сейчас есть по меньшей мере три плана, выдвинутых будущим вице-президентом Джей Ди Вэнсом, экс-директором Национальной разведки Ричардом Гренеллом и номинированным на должность спецпредставителя по Украине Китом Келлогом. Как отмечает агентство, эти предложения имеют общие черты, в частности, они предполагают отказ Украины от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Россия ознакомилась с заявлением Трампа по Украине, сообщил Песков
Вчера, 14:42
В середине июня Путин выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. По словам главы государства, эта инициатива реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию.
В середине ноября в телефонном разговоре с канцлером Германии Олафом Шольцем российский лидер напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, которые прервали представители киевского режима, и готова их возобновить. Однако возможные договоренности должны учитывать интересы России в сфере безопасности, а также исходить из новых территориальных реалий и устранить первопричины конфликта, подчеркнул Путин.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
В США раскрыли, о чем свидетельствует встреча Трампа с Зеленским
Вчера, 05:14
 
В миреУкраинаСШАДональд ТрампДжо БайденРоссияДмитрий ПесковНАТО
 
 
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