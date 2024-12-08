https://ria.ru/20241208/tramp-1987991842.html
Трамп обратился к Путину из-за Украины
Трамп обратился к Путину из-за Украины - РИА Новости, 09.12.2024
Трамп обратился к Путину из-за Украины
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп считает, что настало "время действовать" президенту России Владимиру Путину для переговоров по Украине. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-08T12:44
2024-12-08T12:44
2024-12-09T00:12
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп считает, что настало "время действовать" президенту России Владимиру Путину для переговоров по Украине."Я знаю Владимира (Путина. — Прим. ред.) хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!" — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
https://ria.ru/20241208/tramp-1987979105.html
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В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, Вооруженные силы Украины
Трамп обратился к Путину из-за Украины
Трамп: пришло время действовать Путину для переговоров по Украине