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Трамп обратился к Путину из-за Украины - РИА Новости, 09.12.2024
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12:44 08.12.2024 (обновлено: 00:12 09.12.2024)
https://ria.ru/20241208/tramp-1987991842.html
Трамп обратился к Путину из-за Украины
Трамп обратился к Путину из-за Украины - РИА Новости, 09.12.2024
Трамп обратился к Путину из-за Украины
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп считает, что настало "время действовать" президенту России Владимиру Путину для переговоров по Украине. РИА Новости, 09.12.2024
2024-12-08T12:44
2024-12-09T00:12
в мире
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украина
сша
владимир путин
дональд трамп
джо байден
нато
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп считает, что настало "время действовать" президенту России Владимиру Путину для переговоров по Украине."Я знаю Владимира (Путина. — Прим. ред.) хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!" — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
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в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, джо байден, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, Вооруженные силы Украины
Трамп обратился к Путину из-за Украины

Трамп: пришло время действовать Путину для переговоров по Украине

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп считает, что настало "время действовать" президенту России Владимиру Путину для переговоров по Украине.
"Я знаю Владимира (Путина. — Прим. ред.) хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!" — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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Вчера, 10:41
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ПутинДональд ТрампДжо БайденНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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