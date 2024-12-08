https://ria.ru/20241208/tramp-1987991842.html

Трамп обратился к Путину из-за Украины

Трамп обратился к Путину из-за Украины - РИА Новости, 09.12.2024

Трамп обратился к Путину из-за Украины

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп считает, что настало "время действовать" президенту России Владимиру Путину для переговоров по Украине. РИА Новости, 09.12.2024

2024-12-08T12:44

2024-12-08T12:44

2024-12-09T00:12

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нато

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп считает, что настало "время действовать" президенту России Владимиру Путину для переговоров по Украине."Я знаю Владимира (Путина. — Прим. ред.) хорошо. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!" — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.Трамп ранее заявлял, что конфликт на Украине никогда бы не начался, если бы тогда он был президентом США вместо Джо Байдена. Он также подчеркивал, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования конфликта между Россией и Украиной всего за 24 часа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Трампа, назвал этот конфликт слишком сложной проблемой, чтобы решить ее за один день.

https://ria.ru/20241208/tramp-1987979105.html

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украина

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