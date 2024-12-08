Рейтинг@Mail.ru
Трамп оценил потери ВСУ в 400 тысяч человек - РИА Новости, 08.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:37 08.12.2024 (обновлено: 11:38 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/tramp-1987983626.html
Трамп оценил потери ВСУ в 400 тысяч человек
Трамп оценил потери ВСУ в 400 тысяч человек - РИА Новости, 08.12.2024
Трамп оценил потери ВСУ в 400 тысяч человек
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп оценил потери украинских войск в 400 тысяч человек. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T11:37
2024-12-08T11:38
в мире
россия
украина
сша
дональд трамп
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079086_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cd25c769eb25092f59760fd12d56ddcf.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп оценил потери украинских войск в 400 тысяч человек. "(Украина - ред.) нелепым образом потеряла 400 тысяч солдат", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
https://ria.ru/20241208/tramp-1987979105.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979079086_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_9b183aad77c666be12b7d6f711ff7617.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, НАТО
Трамп оценил потери ВСУ в 400 тысяч человек

Трамп: Украина нелепым образом потеряла 400 тысяч солдат

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп оценил потери украинских войск в 400 тысяч человек.
"(Украина - ред.) нелепым образом потеряла 400 тысяч солдат", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Трамп заявил, что Зеленский хотел бы заключить сделку
Вчера, 10:41
 
В миреРоссияУкраинаСШАДональд ТрампВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала