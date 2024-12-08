https://ria.ru/20241208/tramp-1987983626.html

Трамп оценил потери ВСУ в 400 тысяч человек

Трамп оценил потери ВСУ в 400 тысяч человек - РИА Новости, 08.12.2024

Трамп оценил потери ВСУ в 400 тысяч человек

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп оценил потери украинских войск в 400 тысяч человек. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T11:37

2024-12-08T11:37

2024-12-08T11:38

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп оценил потери украинских войск в 400 тысяч человек. "(Украина - ред.) нелепым образом потеряла 400 тысяч солдат", - написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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в мире, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир путин, нато