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Трамп заявил, что Зеленский хотел бы заключить сделку - РИА Новости, 08.12.2024
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10:41 08.12.2024 (обновлено: 12:05 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/tramp-1987979105.html
Трамп заявил, что Зеленский хотел бы заключить сделку
Трамп заявил, что Зеленский хотел бы заключить сделку - РИА Новости, 08.12.2024
Трамп заявил, что Зеленский хотел бы заключить сделку
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T10:41
2024-12-08T12:05
в мире
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам.&quot;Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие. &lt;...&gt; Нужно немедленное прекращение огня и начало переговоров&quot;, — написал он.Трамп указал на большое количество человеческих жертв из-за военных действий, отметив, что если их не остановить, "это может обернуться чем-то гораздо большим и худшим".В субботу будущий американский лидер, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехстороннюю встречу в Париже. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.При этом, по информации Axios, Трамп изначально не хотел встречаться с Зеленским, но его убедил французский лидер. А как писало издание New York Post, республиканец во время мероприятия вел себя безразлично по отношению к главе киевского режима.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
https://ria.ru/20241207/zapad-1987791897.html
https://ria.ru/20241208/detal-1987957114.html
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в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский
В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Трамп заявил, что Зеленский хотел бы заключить сделку

Трамп: Украина хочет сделки с Россией, чтобы закончить конфликт

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам.
«

"Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие. <...> Нужно немедленное прекращение огня и начало переговоров", — написал он.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
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7 декабря, 08:00
Трамп указал на большое количество человеческих жертв из-за военных действий, отметив, что если их не остановить, "это может обернуться чем-то гораздо большим и худшим".
В субботу будущий американский лидер, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехстороннюю встречу в Париже. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.
Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Дональд Трамп во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Одна деталь в Зеленском на встрече с Трампом переполошила США
Вчера, 04:50
При этом, по информации Axios, Трамп изначально не хотел встречаться с Зеленским, но его убедил французский лидер. А как писало издание New York Post, республиканец во время мероприятия вел себя безразлично по отношению к главе киевского режима.
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
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