https://ria.ru/20241208/tramp-1987979105.html

Трамп заявил, что Зеленский хотел бы заключить сделку

Трамп заявил, что Зеленский хотел бы заключить сделку - РИА Новости, 08.12.2024

Трамп заявил, что Зеленский хотел бы заключить сделку

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T10:41

2024-12-08T10:41

2024-12-08T12:05

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дональд трамп

владимир зеленский

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам."Зеленский и Украина хотели бы заключить сделку и остановить безумие. <...> Нужно немедленное прекращение огня и начало переговоров", — написал он.Трамп указал на большое количество человеческих жертв из-за военных действий, отметив, что если их не остановить, "это может обернуться чем-то гораздо большим и худшим".В субботу будущий американский лидер, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехстороннюю встречу в Париже. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.При этом, по информации Axios, Трамп изначально не хотел встречаться с Зеленским, но его убедил французский лидер. А как писало издание New York Post, республиканец во время мероприятия вел себя безразлично по отношению к главе киевского режима.Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, дональд трамп, владимир зеленский