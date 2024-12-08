Трамп заявил, что Зеленский хотел бы заключить сделку
Трамп: Украина хочет сделки с Россией, чтобы закончить конфликт
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что Владимир Зеленский и Украина "хотели бы заключить сделку", и призвал к немедленному прекращению огня и переговорам.
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Трамп указал на большое количество человеческих жертв из-за военных действий, отметив, что если их не остановить, "это может обернуться чем-то гораздо большим и худшим".
В субботу будущий американский лидер, Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон провели трехстороннюю встречу в Париже. По данным агентства Франс Пресс, она продлилась всего 35 минут.
При этом, по информации Axios, Трамп изначально не хотел встречаться с Зеленским, но его убедил французский лидер. А как писало издание New York Post, республиканец во время мероприятия вел себя безразлично по отношению к главе киевского режима.
Москва неоднократно заявляла, что готова к переговорам по ситуации на Украине. Так, в июне президент Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта: Москва незамедлительно прекратит огонь и объявит о готовности к переговорам после вывода ВСУ с территории новых регионов России. Кроме того, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Помимо этого, Путин указал на необходимость отмены санкций против Москвы.