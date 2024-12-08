https://ria.ru/20241208/tramp-1987954927.html
Принц Уильям провел встречу с Трампом в Париже, пишет Independent
Принц Уильям провел встречу с Трампом в Париже, пишет Independent - РИА Новости, 08.12.2024
Принц Уильям провел встречу с Трампом в Париже, пишет Independent
Наследный принц Великобритании Уильям встретился с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом в Париже на церемонии открытия собора Нотр-Дам,... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T03:47
2024-12-08T03:47
2024-12-08T03:47
в мире
париж
великобритания
сша
карл iii
брижит макрон
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815778034_0:0:3309:1861_1920x0_80_0_0_b3603d8cddb89b966652cbb579763c41.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Наследный принц Великобритании Уильям встретился с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом в Париже на церемонии открытия собора Нотр-Дам, сообщает газета Independent. Ранее телеканал Sky News со ссылкой на Кенсингтонский дворец сообщал, что Трамп встретится с наследным принцем Великобритании Уильямом, который будет представлять британского монарха Карла III на церемонии открытия собора Нотр-Дам. Как отмечает Independent, на церемонии открытия собора Нотр-Дам в Париже Трамп похлопал Уильяма по плечу, затем они пожали друг другу руки. "После службы в соборе они (Трамп и Уильям - ред.) отправились в резиденцию британского посла на 40-минутную встречу, где принца видели стоящим в фойе, когда прибыл Трамп", - пишет издание. По сообщению газеты, в резиденции посла принц Уильям и Трамп стояли рядом, лицом к журналистам. Трамп поздоровался с журналистами, а затем указал большим пальцем на Уильяма и сказал, что принц "делает фантастическую работу". Independent добавляет, что во время мероприятия в Париже принц Уильям также беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, его женой Брижит Макрон, а также с первой леди США Джилл Байден. Крупнейший в истории пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Более 800 человек тушили пожар в течение нескольких часов. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева. Как сообщали французские СМИ, Макрон, который гордится тем, что обещание восстановить поврежденный пожаром собор за пять лет было выполнено, намерен был сделать его открытие своей "минутой славы".
https://ria.ru/20241207/peregovory-1987933994.html
https://ria.ru/20241208/zurabishvili-1987949941.html
париж
великобритания
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815778034_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_eae1c2bd08f9967117859790067f0a81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, париж, великобритания, сша, карл iii, брижит макрон, дональд трамп
В мире, Париж, Великобритания, США, Карл III, Брижит Макрон, Дональд Трамп
Принц Уильям провел встречу с Трампом в Париже, пишет Independent
Independent: британский принц Уильям провел встречу с Трампом в Париже
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости.
Наследный принц Великобритании Уильям встретился с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом в Париже на церемонии открытия собора Нотр-Дам, сообщает
газета Independent.
Ранее телеканал Sky News со ссылкой на Кенсингтонский дворец сообщал, что Трамп
встретится с наследным принцем Великобритании
Уильямом, который будет представлять британского монарха Карла III
на церемонии открытия собора Нотр-Дам. Как отмечает Independent, на церемонии открытия собора Нотр-Дам в Париже
Трамп похлопал Уильяма по плечу, затем они пожали друг другу руки.
"После службы в соборе они (Трамп и Уильям - ред.) отправились в резиденцию британского посла на 40-минутную встречу, где принца видели стоящим в фойе, когда прибыл Трамп", - пишет издание.
По сообщению газеты, в резиденции посла принц Уильям и Трамп стояли рядом, лицом к журналистам. Трамп поздоровался с журналистами, а затем указал большим пальцем на Уильяма и сказал, что принц "делает фантастическую работу".
Independent добавляет, что во время мероприятия в Париже принц Уильям также беседовал с президентом Франции Эммануэлем Макроном
, его женой Брижит Макрон
, а также с первой леди США Джилл Байден
.
Крупнейший в истории пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля 2019 года. Обрушился шпиль собора, пламенем была объята несущая конструкция. Более 800 человек тушили пожар в течение нескольких часов. Пожар уничтожил уникальный деревянный каркас крыши из 800-летних дубовых балок, каждая из которых была изготовлена из одного ствола дерева.
Как сообщали французские СМИ, Макрон, который гордится тем, что обещание восстановить поврежденный пожаром собор за пять лет было выполнено, намерен был сделать его открытие своей "минутой славы".