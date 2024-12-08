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"Над ним взяли верх". В Сети обсуждают рукопожатие Трампа и Макрона - РИА Новости, 08.12.2024
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02:19 08.12.2024 (обновлено: 13:11 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/tramp-1987950579.html
"Над ним взяли верх". В Сети обсуждают рукопожатие Трампа и Макрона
"Над ним взяли верх". В Сети обсуждают рукопожатие Трампа и Макрона - РИА Новости, 08.12.2024
"Над ним взяли верх". В Сети обсуждают рукопожатие Трампа и Макрона
Пользователи соцсети X обсуждают "доминирующее рукопожатие" победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона,... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T02:19
2024-12-08T13:11
в мире
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эммануэль макрон
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X обсуждают "доминирующее рукопожатие" победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на комментарии. Ранее в субботу в Елисейском дворце состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Макрона и Владимира Зеленского. Трамп и Макрон сначала провели двусторонние переговоры, перед началом которых Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир "немного сходит с ума". Как отмечает Fox News, рукопожатие Трампа и Макрона стало активно обсуждаться в соцсети. "Президент Трамп снова стал доминировать над мировыми лидерами с помощью своего рукопожатия. Макрону понадобится массаж рук после всех тех выкручиваний и вытягиваний, которые с ним сделал Трамп", — цитирует телеканал комментарий пользователя Джорджа в соцсети X. По данным телеканала, пользователи назвали рукопожатие Трампа "забавным", напомнив, что нынешнее рукопожатие лидеров стало вторым с 2017 года, когда Трамп в последний раз посещал Францию. Отмечается, что во время визита политика в 2017-м он пожимал руку Макрону в течение 29 секунд. "Рукопожатие Трампа и Макрона забавное. Потому что это произошло дважды. И вы знаете, Макрону сказали подготовиться и он, вероятно, тренировался, но затем все равно над ним взяли верх", — цитирует телеканал комментарий другого пользователя, Джона Лефевра в соцсети X.
https://ria.ru/20241208/pozor-1987945458.html
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в мире, франция, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, владимир зеленский, выборы президента сша — 2024
В мире, Франция, США, Дональд Трамп, Эммануэль Макрон, Владимир Зеленский, Выборы президента США — 2024

"Над ним взяли верх". В Сети обсуждают рукопожатие Трампа и Макрона

© AP Photo / Allison RobbertДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Allison Robbert
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Пользователи соцсети X обсуждают "доминирующее рукопожатие" победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа и президента Франции Эммануэля Макрона, сообщает телеканал Fox News со ссылкой на комментарии.
Ранее в субботу в Елисейском дворце состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Макрона и Владимира Зеленского. Трамп и Макрон сначала провели двусторонние переговоры, перед началом которых Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир "немного сходит с ума". Как отмечает Fox News, рукопожатие Трампа и Макрона стало активно обсуждаться в соцсети.
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"Президент Трамп снова стал доминировать над мировыми лидерами с помощью своего рукопожатия. Макрону понадобится массаж рук после всех тех выкручиваний и вытягиваний, которые с ним сделал Трамп", — цитирует телеканал комментарий пользователя Джорджа в соцсети X.
По данным телеканала, пользователи назвали рукопожатие Трампа "забавным", напомнив, что нынешнее рукопожатие лидеров стало вторым с 2017 года, когда Трамп в последний раз посещал Францию. Отмечается, что во время визита политика в 2017-м он пожимал руку Макрону в течение 29 секунд.
"Рукопожатие Трампа и Макрона забавное. Потому что это произошло дважды. И вы знаете, Макрону сказали подготовиться и он, вероятно, тренировался, но затем все равно над ним взяли верх", — цитирует телеканал комментарий другого пользователя, Джона Лефевра в соцсети X.
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