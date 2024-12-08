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Западный чиновник прокомментировал встречу Трампа, Макрона и Зеленского - РИА Новости, 08.12.2024
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00:02 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/tramp-1987943781.html
Западный чиновник прокомментировал встречу Трампа, Макрона и Зеленского
Западный чиновник прокомментировал встречу Трампа, Макрона и Зеленского - РИА Новости, 08.12.2024
Западный чиновник прокомментировал встречу Трампа, Макрона и Зеленского
На Западе надеются, что прошедшая трехсторонняя встреча избранного президента США Дональда Трампа в Елисейском дворце с Владимиром Зеленским при участии... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T00:02
2024-12-08T00:02
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. На Западе надеются, что прошедшая трехсторонняя встреча избранного президента США Дональда Трампа в Елисейском дворце с Владимиром Зеленским при участии французского лидера Эммануэля Макрона позволила подготовить будущие шаги по Украине после инаугурации Трампа, сообщил западный чиновник газете Washington Post. "Они (Трамп и Зеленский - ред.) разговаривали по телефону после победы президента Трампа, но прямая встреча, конечно, была бы важной, поскольку так они могли обменяться (взглядами - ред.) на ситуацию и подготовить будущие шаги после инаугурации Трампа", - заявил чиновник газете на условиях анонимности. Как добавил собеседник издания, общение Трампа и Зеленского могло быть "очень полезным" с точки зрения Запада. Газета отмечала, что визит Трампа во Францию проходит на фоне попыток Макрона и других европейских лидеров "завоевать расположение" избранного президента США, чтобы убедить его сохранить поддержку Украины. Ранее в субботу Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. Трамп и Макрон сначала провели двусторонние переговоры, перед началом которых Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир "немного сходит с ума". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
https://ria.ru/20241207/patrona-1987936943.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, эммануэль макрон, нато, франция
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, НАТО, Франция
Западный чиновник прокомментировал встречу Трампа, Макрона и Зеленского

WP: встреча Трампа, Макрона и Зеленского могла подготовить шаги по Украине

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. На Западе надеются, что прошедшая трехсторонняя встреча избранного президента США Дональда Трампа в Елисейском дворце с Владимиром Зеленским при участии французского лидера Эммануэля Макрона позволила подготовить будущие шаги по Украине после инаугурации Трампа, сообщил западный чиновник газете Washington Post.
"Они (Трамп и Зеленский - ред.) разговаривали по телефону после победы президента Трампа, но прямая встреча, конечно, была бы важной, поскольку так они могли обменяться (взглядами - ред.) на ситуацию и подготовить будущие шаги после инаугурации Трампа", - заявил чиновник газете на условиях анонимности.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
"До последнего патрона": в США раскрыли правду об оружии для Украины
Вчера, 22:08
Как добавил собеседник издания, общение Трампа и Зеленского могло быть "очень полезным" с точки зрения Запада.
Газета отмечала, что визит Трампа во Францию проходит на фоне попыток Макрона и других европейских лидеров "завоевать расположение" избранного президента США, чтобы убедить его сохранить поддержку Украины.
Ранее в субботу Трамп, Макрон и Зеленский провели трехстороннюю встречу в Елисейском дворце. Трамп и Макрон сначала провели двусторонние переговоры, перед началом которых Трамп заявил, что намерен обсудить с президентом Франции, как мир "немного сходит с ума".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
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В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийЭммануэль МакронНАТОФранция
 
 
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