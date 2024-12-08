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ВС России нанесли два удара в направлении Славянской ТЭС в Николаевке - РИА Новости, 08.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:05 08.12.2024 (обновлено: 23:10 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/tes-1988057814.html
ВС России нанесли два удара в направлении Славянской ТЭС в Николаевке
ВС России нанесли два удара в направлении Славянской ТЭС в Николаевке - РИА Новости, 08.12.2024
ВС России нанесли два удара в направлении Славянской ТЭС в Николаевке
Два удара нанесены в направлении Славянской ТЭС в селе Николаевка Краматорского района в ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T23:05
2024-12-08T23:10
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Два удара нанесены в направлении Славянской ТЭС в селе Николаевка Краматорского района в ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Краматорский район, село Николаевка... В направлении Славянской ТЭС было два удара. Один в 22.40, второй в 22.45", - сообщил собеседник агентства со ссылкой на своих коллег.По данным Лебедева, в зданиях на территории ТЭС находились порядка 50-70 военных ВСУ.
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россия, донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
ВС России нанесли два удара в направлении Славянской ТЭС в Николаевке

Лебедев: ВС России нанесли два удара в сторону Славянской ТЭС, где находятся ВСУ

CC BY-SA 4.0 / Artemka / Славянская ТЭС
Славянская ТЭС - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
CC BY-SA 4.0 / Artemka /
Славянская ТЭС. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Два удара нанесены в направлении Славянской ТЭС в селе Николаевка Краматорского района в ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Краматорский район, село Николаевка... В направлении Славянской ТЭС было два удара. Один в 22.40, второй в 22.45", - сообщил собеседник агентства со ссылкой на своих коллег.
По данным Лебедева, в зданиях на территории ТЭС находились порядка 50-70 военных ВСУ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаСергей ЛебедевВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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