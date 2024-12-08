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ВС России нанесли два удара в направлении Славянской ТЭС в Николаевке

ВС России нанесли два удара в направлении Славянской ТЭС в Николаевке - РИА Новости, 08.12.2024

ВС России нанесли два удара в направлении Славянской ТЭС в Николаевке

Два удара нанесены в направлении Славянской ТЭС в селе Николаевка Краматорского района в ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T23:05

2024-12-08T23:05

2024-12-08T23:10

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донецкая народная республика

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Два удара нанесены в направлении Славянской ТЭС в селе Николаевка Краматорского района в ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Краматорский район, село Николаевка... В направлении Славянской ТЭС было два удара. Один в 22.40, второй в 22.45", - сообщил собеседник агентства со ссылкой на своих коллег.По данным Лебедева, в зданиях на территории ТЭС находились порядка 50-70 военных ВСУ.

https://ria.ru/20241208/kherson-1988028762.html

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россия, донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина