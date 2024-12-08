https://ria.ru/20241208/tes-1988057814.html
ВС России нанесли два удара в направлении Славянской ТЭС в Николаевке
ВС России нанесли два удара в направлении Славянской ТЭС в Николаевке - РИА Новости, 08.12.2024
ВС России нанесли два удара в направлении Славянской ТЭС в Николаевке
Два удара нанесены в направлении Славянской ТЭС в селе Николаевка Краматорского района в ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T23:05
2024-12-08T23:05
2024-12-08T23:10
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
сергей лебедев
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800625336_0:72:3200:1872_1920x0_80_0_0_0340f07afbce72909117c496bd15867a.jpg
ДОНЕЦК, 8 дек - РИА Новости. Два удара нанесены в направлении Славянской ТЭС в селе Николаевка Краматорского района в ДНР, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев."Краматорский район, село Николаевка... В направлении Славянской ТЭС было два удара. Один в 22.40, второй в 22.45", - сообщил собеседник агентства со ссылкой на своих коллег.По данным Лебедева, в зданиях на территории ТЭС находились порядка 50-70 военных ВСУ.
https://ria.ru/20241208/kherson-1988028762.html
россия
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/06/1800625336_533:0:3200:2000_1920x0_80_0_0_b0457b5fb788d8fe08caca23a17d3cc3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донецкая народная республика, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Украина
ВС России нанесли два удара в направлении Славянской ТЭС в Николаевке
Лебедев: ВС России нанесли два удара в сторону Славянской ТЭС, где находятся ВСУ