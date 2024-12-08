Рейтинг@Mail.ru
"Горькая потеря". СМИ рассказали, что произойдет с Украиной - РИА Новости, 08.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 08.12.2024 (обновлено: 14:59 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/telegraph-1987995033.html
"Горькая потеря". СМИ рассказали, что произойдет с Украиной
"Горькая потеря". СМИ рассказали, что произойдет с Украиной - РИА Новости, 08.12.2024
"Горькая потеря". СМИ рассказали, что произойдет с Украиной
Украине придется пожертвовать территорией, если она хочет завершить конфликт с Россией, пишет Telegraph. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T13:24
2024-12-08T14:59
в мире
украина
россия
киев
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978491844_0:0:1277:719_1920x0_80_0_0_fa9b00eff425f76ca2f7271491efe15a.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Украине придется пожертвовать территорией, если она хочет завершить конфликт с Россией, пишет Telegraph."Если Украина хочет закончить войну в 2025 году, ей, вероятно, придется пожертвовать частью своей территории", — говорится в материале.Как указал журналист, у Киева мало шансов вернуть себе территории военным путем и сами украинцы все чаще говорят о том, что лучше отказаться от потерянных земель ради прекращения боевых действий."Потеря кусков востока и юга была бы горькой для Украины, но обеспечила бы мир и прочную независимость", — подчеркнул автор материала.В октябре президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20241208/svo-1987988115.html
https://ria.ru/20241208/axios-1987978033.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978491844_56:0:1277:916_1920x0_80_0_0_c5b2cd3ff8a84391b67fe254e730a319.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир путин, нато
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Путин, НАТО
"Горькая потеря". СМИ рассказали, что произойдет с Украиной

Telegraph: Украине придется пожертвовать территорией ради завершения конфликта

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Украине придется пожертвовать территорией, если она хочет завершить конфликт с Россией, пишет Telegraph.
«
"Если Украина хочет закончить войну в 2025 году, ей, вероятно, придется пожертвовать частью своей территории", — говорится в материале.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
В Финляндии сделали неожиданное заявление о завершении СВО
Вчера, 12:04
Как указал журналист, у Киева мало шансов вернуть себе территории военным путем и сами украинцы все чаще говорят о том, что лучше отказаться от потерянных земель ради прекращения боевых действий.
«
"Потеря кусков востока и юга была бы горькой для Украины, но обеспечила бы мир и прочную независимость", — подчеркнул автор материала.
В октябре президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
СМИ раскрыли подробности встречи Трампа и Зеленского в Париже
Вчера, 10:29
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала