"Горькая потеря". СМИ рассказали, что произойдет с Украиной
Telegraph: Украине придется пожертвовать территорией ради завершения конфликта
© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Украине придется пожертвовать территорией, если она хочет завершить конфликт с Россией, пишет Telegraph.
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"Если Украина хочет закончить войну в 2025 году, ей, вероятно, придется пожертвовать частью своей территории", — говорится в материале.
Как указал журналист, у Киева мало шансов вернуть себе территории военным путем и сами украинцы все чаще говорят о том, что лучше отказаться от потерянных земель ради прекращения боевых действий.
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"Потеря кусков востока и юга была бы горькой для Украины, но обеспечила бы мир и прочную независимость", — подчеркнул автор материала.
В октябре президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным вести какие-то переговоры. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести переговоры.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Также Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.