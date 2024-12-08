https://ria.ru/20241208/telegram-1988003104.html
Россиянам рассказали, как не попасться на фейковые аккаунты в Telegram
Россиянам рассказали, как не попасться на фейковые аккаунты в Telegram - РИА Новости, 08.12.2024
Россиянам рассказали, как не попасться на фейковые аккаунты в Telegram
В Telegram участились случаи мошенничества с созданием аккаунтов-двойников: внешне профили могут выглядеть, как аккаунты знакомых, но на самом деле созданы для... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T14:34
2024-12-08T14:34
2024-12-08T14:34
технологии
telegram
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_57a5e210a5224b8934f330ef08b2959b.jpg
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Telegram участились случаи мошенничества с созданием аккаунтов-двойников: внешне профили могут выглядеть, как аккаунты знакомых, но на самом деле созданы для обмана и кражи данных, рассказали РИА Новости в ГК "Гарда". "Группа компаний "Гарда" обращает внимание на рост числа случаев создания мошенниками фейковых аккаунтов в Telegram. Такие профили внешне могут выглядеть, как аккаунты коллег, друзей или родственников, но на самом деле созданы для обмана и кражи данных", - говорится в сообщении. Чтобы не попасться на уловку, руководитель отдела информационной безопасности Виктор Иевлев в первую очередь рекомендует проверить имя пользователя и наличие аккаунта в списке контактов. Также стоит уточнить личную информацию, которую знает только настоящий владелец аккаунта и которая не обсуждалась в чате с ним. В случае обнаружения поддельного аккаунта эксперт рекомендует сообщить в техническую поддержку мессенджера. А если аккаунт в Telegram украли, то нужно проверить активные сеансы в мессенджере. "Убедитесь, что нет подозрительных устройств. Если такие есть, завершите их сеансы, измените пароль и включите двухфакторную аутентификацию. Для большей безопасности привяжите электронную почту к своему аккаунту", - добавил он.
https://ria.ru/20241205/moshenniki-1987428069.html
https://ria.ru/20241204/telegram-1987231619.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151874/69/1518746972_162:0:1137:731_1920x0_80_0_0_5142fb68756af188ef0f2ab62c230fb3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, telegram, россия, общество
Технологии, Telegram, Россия, Общество
Россиянам рассказали, как не попасться на фейковые аккаунты в Telegram
Россиянам рассказали, как не попасться на обман с аккаунтами в Telegram
МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Telegram участились случаи мошенничества с созданием аккаунтов-двойников: внешне профили могут выглядеть, как аккаунты знакомых, но на самом деле созданы для обмана и кражи данных, рассказали РИА Новости в ГК "Гарда".
"Группа компаний "Гарда" обращает внимание на рост числа случаев создания мошенниками фейковых аккаунтов в Telegram
. Такие профили внешне могут выглядеть, как аккаунты коллег, друзей или родственников, но на самом деле созданы для обмана и кражи данных", - говорится в сообщении.
Чтобы не попасться на уловку, руководитель отдела информационной безопасности Виктор Иевлев в первую очередь рекомендует проверить имя пользователя и наличие аккаунта в списке контактов. Также стоит уточнить личную информацию, которую знает только настоящий владелец аккаунта и которая не обсуждалась в чате с ним.
В случае обнаружения поддельного аккаунта эксперт рекомендует сообщить в техническую поддержку мессенджера. А если аккаунт в Telegram украли, то нужно проверить активные сеансы в мессенджере. "Убедитесь, что нет подозрительных устройств. Если такие есть, завершите их сеансы, измените пароль и включите двухфакторную аутентификацию. Для большей безопасности привяжите электронную почту к своему аккаунту", - добавил он.