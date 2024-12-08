https://ria.ru/20241208/telegram-1988003104.html

Россиянам рассказали, как не попасться на фейковые аккаунты в Telegram

Россиянам рассказали, как не попасться на фейковые аккаунты в Telegram - РИА Новости, 08.12.2024

Россиянам рассказали, как не попасться на фейковые аккаунты в Telegram

В Telegram участились случаи мошенничества с созданием аккаунтов-двойников: внешне профили могут выглядеть, как аккаунты знакомых, но на самом деле созданы для... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T14:34

2024-12-08T14:34

2024-12-08T14:34

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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. В Telegram участились случаи мошенничества с созданием аккаунтов-двойников: внешне профили могут выглядеть, как аккаунты знакомых, но на самом деле созданы для обмана и кражи данных, рассказали РИА Новости в ГК "Гарда". "Группа компаний "Гарда" обращает внимание на рост числа случаев создания мошенниками фейковых аккаунтов в Telegram. Такие профили внешне могут выглядеть, как аккаунты коллег, друзей или родственников, но на самом деле созданы для обмана и кражи данных", - говорится в сообщении. Чтобы не попасться на уловку, руководитель отдела информационной безопасности Виктор Иевлев в первую очередь рекомендует проверить имя пользователя и наличие аккаунта в списке контактов. Также стоит уточнить личную информацию, которую знает только настоящий владелец аккаунта и которая не обсуждалась в чате с ним. В случае обнаружения поддельного аккаунта эксперт рекомендует сообщить в техническую поддержку мессенджера. А если аккаунт в Telegram украли, то нужно проверить активные сеансы в мессенджере. "Убедитесь, что нет подозрительных устройств. Если такие есть, завершите их сеансы, измените пароль и включите двухфакторную аутентификацию. Для большей безопасности привяжите электронную почту к своему аккаунту", - добавил он.

https://ria.ru/20241205/moshenniki-1987428069.html

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технологии, telegram, россия, общество