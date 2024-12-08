https://ria.ru/20241208/telegraf-1988024118.html

"Будут маршировать". Британцы осудили главу МИ-5 за слова о России

"Будут маршировать". Британцы осудили главу МИ-5 за слова о России - РИА Новости, 08.12.2024

"Будут маршировать". Британцы осудили главу МИ-5 за слова о России

Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали главу британской разведки Ми-5 Кевина Маккаллума за сваливание неспособности Великобритании бороться с... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T17:31

2024-12-08T17:31

2024-12-08T17:32

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Читатели британской газеты The Telegraph раскритиковали главу британской разведки Ми-5 Кевина Маккаллума за сваливание неспособности Великобритании бороться с террористической угрозой внутри страны на необходимость сосредоточения на противостоянии России."Смешно. Опять у них во всем Россия виновата. Во власти одни бестолочи сидят", — написал пользователь под ником Al Murt."Главная угроза британским гражданам — это даже не так называемые государства-изгои, а наше собственное правительство под началом худшего премьер-министра и кабинета в истории. Может, МИ-5 не повредит изучить их истинные планы и намерения, поскольку они явно не собираются защищать своих граждан, хотя это первостепенная обязанность правительства", — выразил мнение Richard Heaton."Если бы они всерьез намеревались что-то предпринять, они бы первым делом прикрыли бы границы и больше беспокоились бы о внутренних врагах и всяких провокациях, которые могут разжечь войну, чем о немыслимой перспективе, что по главной улице какого-нибудь Уотфорда будут маршировать Иваны", — усомнился Stephen Judges."Если так хотите остановить “угрозу радикализации детей и воинственного экстремизма”, то прекратите завозить сюда его источник, а заодно депортируйте всех этих “воинственных экстремистов”. Даю подсказку: в Великобританию только за прошлый год съехались более 130 000 нелегалов из мусульманских стран, соблазнившись льготами, бесплатным жильем и образованием", — указал Chris Brooks."Это еще цветочки. Гораздо хуже, что мы сами поддерживаем террористов, чтобы насолить русским", — написал in tpI.Летом ряд британских СМИ утверждал, что к разжиганию протестов, вспыхнувших в Британии после нападения на детей в английском Саутпорте, якобы причастна Москва. Посольство России в Лондоне отвергло все подобные обвинения.

https://ria.ru/20241206/voennye-1987626615.html

https://ria.ru/20241204/britanija-1987406164.html

https://ria.ru/20241207/kontrrazvedka-1987842663.html

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