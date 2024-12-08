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На протестах в Тбилиси пострадали более 150 полицейских
На протестах в Тбилиси пострадали более 150 полицейских - РИА Новости, 08.12.2024
На протестах в Тбилиси пострадали более 150 полицейских
Более 150 правоохранителей пострадали в ходе акций протестов в Тбилиси с 28 ноября, у них отмечаются ожоги, переломы и травмы головы, заявил замглавы МВД Грузии РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T23:25
2024-12-08T23:25
2024-12-08T23:25
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грузия
тбилиси
ираклий кобахидзе
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 8 дек - РИА Новости. Более 150 правоохранителей пострадали в ходе акций протестов в Тбилиси с 28 ноября, у них отмечаются ожоги, переломы и травмы головы, заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе. "В результате насильственных действий со стороны протестующих пострадали более 150 сотрудников полиции… Почти всем пострадавшим правоохранителям потребовалась неотложная медицинская помощь, а многим из них потребовалось хирургическое вмешательство. Большинство сотрудников МВД имеют различные виды ожогов, переломов, травм головы", - заявил Дарахвелидзе на брифинге. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241208/tbilisi-1988058291.html
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в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Протесты в Грузии — 2024
На протестах в Тбилиси пострадали более 150 полицейских
МВД Грузии: более 150 полицейских пострадали в ходе протестов в Тбилиси