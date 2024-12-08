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За время протестов в Тбилиси задержали более 400 человек

За время протестов в Тбилиси задержали более 400 человек - РИА Новости, 08.12.2024

За время протестов в Тбилиси задержали более 400 человек

Более 400 человек были задержаны в ходе акций протестов в Тбилиси с 28 ноября, заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T23:14

2024-12-08T23:14

2024-12-08T23:34

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протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 8 дек - РИА Новости. Более 400 человек были задержаны в ходе акций протестов в Тбилиси с 28 ноября, заявил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе. "Напомним, что в рамках акций, проходящих с 28 ноября, в уголовном порядке были выявлены и привлечены к ответственности более 30 человек. Так же в административном порядке задержаны и делопроизводство начато в отношении 372 человек, из которых в отношении 62 было применено административное заключение, более ста человек оштрафованы. В отношении остальных активно ведутся судебные разбирательства", - заявил Дарахвелидзе на брифинге. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

https://ria.ru/20241208/tbilisi-1987948926.html

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Наталья Макарова

в мире, грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024