https://ria.ru/20241208/tbilisi-1988029089.html

В Тбилиси оппозиция снова перекрыла проспект Руставели

В Тбилиси оппозиция снова перекрыла проспект Руставели - РИА Новости, 08.12.2024

В Тбилиси оппозиция снова перекрыла проспект Руставели

Сторонники грузинской оппозиции в 11-й раз собрались у парламента в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T18:33

2024-12-08T18:33

2024-12-08T18:33

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ТБИЛИСИ, 8 дек - РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции в 11-й раз собрались у парламента в центре Тбилиси и перекрыли проспект Руставели, передает корреспондент РИА Новости. Им не помешало даже то, что днем в воскресенье мэрия Тбилиси установила у парламента новогоднюю елку, причём ее установку пришлось охранять полиции. Сейчас в акции участвует около тысячи человек. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024