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Мэрия Тбилиси устанавливает елку у парламента, нарушая планы оппозиции - РИА Новости, 08.12.2024
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16:02 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/tbilisi-1988015691.html
Мэрия Тбилиси устанавливает елку у парламента, нарушая планы оппозиции
Мэрия Тбилиси устанавливает елку у парламента, нарушая планы оппозиции - РИА Новости, 08.12.2024
Мэрия Тбилиси устанавливает елку у парламента, нарушая планы оппозиции
Мэрия Тбилиси начала устанавливать большую новогоднюю ель у парламента, нарушая планы оппозиции по ежедневному сбору на этом месте, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T16:02
2024-12-08T16:02
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
тбилиси
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 8 дек - РИА Новости. Мэрия Тбилиси начала устанавливать большую новогоднюю ель у парламента, нарушая планы оппозиции по ежедневному сбору на этом месте, передаёт корреспондент РИА Новости. Елку устанавливают на этом месте каждый год. Сейчас работы в самом разгаре. Огромная ель имеет искусственную основу и естественные ветви, ее высота примерно равна высоте всего здания, а основание занимает практически всю площадку, где ежедневно собираются протестующие. Видимо, это нарушает их планы, так как в субботу в это время они уже собрались у парламента и начали стучать в установленный у здания трехметровый алюминиевый забор. Сейчас группы протестующих разрозненно собираются по соседству. Установку елки охраняет полиция. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
https://ria.ru/20241208/tbilisi-1987948926.html
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, тбилиси, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Тбилиси, Протесты в Грузии — 2024
Мэрия Тбилиси устанавливает елку у парламента, нарушая планы оппозиции

Мэрия Тбилиси устанавливает новогоднюю ель у парламента, нарушая планы оппозиции

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкВид на здание парламента в Тбилиси
Вид на здание парламента в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Вид на здание парламента в Тбилиси. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 8 дек - РИА Новости. Мэрия Тбилиси начала устанавливать большую новогоднюю ель у парламента, нарушая планы оппозиции по ежедневному сбору на этом месте, передаёт корреспондент РИА Новости.
Елку устанавливают на этом месте каждый год. Сейчас работы в самом разгаре. Огромная ель имеет искусственную основу и естественные ветви, ее высота примерно равна высоте всего здания, а основание занимает практически всю площадку, где ежедневно собираются протестующие.
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Видимо, это нарушает их планы, так как в субботу в это время они уже собрались у парламента и начали стучать в установленный у здания трехметровый алюминиевый забор. Сейчас группы протестующих разрозненно собираются по соседству. Установку елки охраняет полиция.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водомёты.
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