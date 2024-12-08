https://ria.ru/20241208/tbilisi-1987948926.html

На митинге оппозиции в Тбилиси заметили участника с нашивками ВСУ

На митинге оппозиции в Тбилиси заметили участника с нашивками ВСУ - РИА Новости, 08.12.2024

На митинге оппозиции в Тбилиси заметили участника с нашивками ВСУ

Мужчина с нашивками ВСУ пришел на митинг оппозиции у парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T01:46

2024-12-08T01:46

2024-12-08T02:09

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парламентские выборы в грузии — 2024

протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 8 дек - РИА Новости. Мужчина с нашивками ВСУ пришел на митинг оппозиции у парламента в Тбилиси, передает корреспондент РИА Новости. Мужчина средних лет одет в военную куртку. Левый рукав украшен двумя нашивками в виде флагов Украины и Грузии, размещенными друг над другом - именно так нашивки носят иностранные наемники на Украине. На правом рукаве также две нашивки - модифицированный в агрессивном стиле трезубец с герба Украины и еще одна нашивка в виде флага Украины с силуэтом автоматчика и нецензурной надписью на русском языке. Митинги оппозиции в Тбилиси часто посещают мужчины в камуфляже и с тактическими рюкзаками, но в основном они используют нашивки с флагами Грузии. Были замечены также символики и флаги "Грузинского национального легиона" (террористическая организация, запрещена в РФ), воюющего на стороне Киева. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста используют петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ используют спецтехнику, включая водометы.

https://ria.ru/20241207/storonniki-1987916003.html

https://ria.ru/20241207/tbilisi-1987889060.html

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в мире, украина, тбилиси, грузия, ираклий кобахидзе, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024