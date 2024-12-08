"Американская реальность": Пушков объяснил, какой сюрприз готовится Трампу
Пушков: противники Трампа окружат его представителями "глубинного государства"
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПредседатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации России по информационной политике Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Противники будущего президента США Дональда Трампа будут пытаться не допустить его кандидатов на ключевые должности, заменив их на более выгодных "глубинному государству" лиц. Такое мнение выразил глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в Telegram-канале.
"Вполне возможно, что в США противники Трампа уже отказались от его физического устранения. Это не точно, но очень вероятно. Судя по всему, они избрали, как мы и прогнозировали, другую тактику: "завалить" основных номинантов Трампа на ключевые должности и окружить его все теми же, внешне лояльными ему неоконсерваторами и фигурами, связанными с "глубинным государством", — предположил он.
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По мнению парламентария, Трамп в курсе, что ему вряд ли позволят утвердить на ключевые должности своих кандидатов, но его план состоит в том, чтобы продемонстрировать своим сторонникам, что он способен выполнять предвыборные обещания, выстраивая свой политический курс.
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"Трамп это понимает. И выдвигает в качестве кандидатов фигуры, вызывающие энтузиазм у врагов "вашингтонского болота", чтобы успокоить своих сторонников и активистов из движения MAGA. Мол, я предложил и выполнил свои обещания, но, если их не утвердят, — это не моя вина. Такова американская реальность. И вряд ли Трампу удастся ее изменить", — заключил он.
Газета The Washington Post, ссылаясь на документы, оказавшиеся в ее распоряжении, ранее сообщила, что в 2017 году на тот момент коллега кандидата на пост министра обороны Пита Хегсета обвинила его в изнасиловании после распития алкогольных напитков в баре. Адвокаты Хегсета заявили, что их клиент невиновен и контакт произошел по обоюдному согласию. Газета утверждает, что в 2020-м Хегсет заплатил бывшей коллеге компенсацию за молчание, чтобы не поднимать скандал и не потерять работу на телеканале Fox News.
По словам источников The Wall Street Journal, союзники Трампа все чаще полагают, что Хегсет может не выдержать дальнейшего расследования.
Сообщалось также, что коллеги замечали у него запах алкоголя перед эфирами.
Ранее от предложенного поста в администрации Трампа отказался бывший конгрессмен Мэтт Гетц, против которого вел расследование комитет по этике палаты представителей, а также шериф округа во Флориде Чад Кронистер, которого критиковали за арест религиозного проповедника в 2020 году, отказавшегося соблюдать требования о запрете массовых мероприятий.