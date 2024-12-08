https://ria.ru/20241208/svo-1988023449.html

Группировка войск "Север" уничтожила укрытия ВСУ в Харьковской области

Группировка войск "Север" уничтожила укрытия ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.12.2024

Группировка войск "Север" уничтожила укрытия ВСУ в Харьковской области

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Север" уничтожил укрытия украинских боевиков в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T17:22

2024-12-08T17:22

2024-12-08T18:13

специальная военная операция на украине

харьковская область

россия

вооруженные силы украины

тос-1а "солнцепек"

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Север" уничтожил укрытия украинских боевиков в Харьковской области, сообщило Минобороны."В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" в Харьковской области было обнаружено скопление живой силы и техники ВСУ в укрытиях", — отметили в ведомстве.Удар нанесли после анализа полученных разведданных.В Минобороны уточнили, что в режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение термобарическими боеприпасами укрытий с живой силой и техникой ВСУ.Тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" разработали на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Она предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника на дистанции до шести километров.Машина имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Такой боеприпас выбрасывает специальное горючее в виде аэрозоля, затем получившееся облако детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.

https://ria.ru/20240407/solntsepek-1938357651.html

https://ria.ru/20241208/ukraina-1988001202.html

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Уничтожение украинских боевиков расчетом огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Север" уничтожил укрытия украинских боевиков в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ 2024-12-08T17:22 true PT0M19S

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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек"