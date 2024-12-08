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Группировка войск "Север" уничтожила укрытия ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.12.2024
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17:22 08.12.2024 (обновлено: 18:13 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/svo-1988023449.html
Группировка войск "Север" уничтожила укрытия ВСУ в Харьковской области
Группировка войск "Север" уничтожила укрытия ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 08.12.2024
Группировка войск "Север" уничтожила укрытия ВСУ в Харьковской области
Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Север" уничтожил укрытия украинских боевиков в Харьковской области, сообщило Минобороны. РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T17:22
2024-12-08T18:13
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
вооруженные силы украины
тос-1а "солнцепек"
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Север" уничтожил укрытия украинских боевиков в Харьковской области, сообщило Минобороны.&quot;В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск &quot;Север&quot; в Харьковской области было обнаружено скопление живой силы и техники ВСУ в укрытиях&quot;, — отметили в ведомстве.Удар нанесли после анализа полученных разведданных.В Минобороны уточнили, что в режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение термобарическими боеприпасами укрытий с живой силой и техникой ВСУ.Тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек" разработали на основе ТОС-1 "Буратино" в 2001 году. Она предназначена для поражения легкобронированной техники, автомобилей, зданий, укреплений и живой силы противника на дистанции до шести километров.Машина имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Такой боеприпас выбрасывает специальное горючее в виде аэрозоля, затем получившееся облако детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.
https://ria.ru/20240407/solntsepek-1938357651.html
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Уничтожение украинских боевиков расчетом огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек"
Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Север" уничтожил укрытия украинских боевиков в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ
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харьковская область, россия, вооруженные силы украины, тос-1а "солнцепек"
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Вооруженные силы Украины, ТОС-1А "Солнцепек"
Группировка войск "Север" уничтожила укрытия ВСУ в Харьковской области

Расчет системы ТОС-1А "Солнцепек" уничтожил укрытия ВСУ в Харьковской области

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепек" группировки "Север" уничтожил укрытия украинских боевиков в Харьковской области, сообщило Минобороны.
«

"В ходе разведывательных мероприятий военнослужащими группировки войск "Север" в Харьковской области было обнаружено скопление живой силы и техники ВСУ в укрытиях", — отметили в ведомстве.

Удар нанесли после анализа полученных разведданных.
В Минобороны уточнили, что в режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение термобарическими боеприпасами укрытий с живой силой и техникой ВСУ.
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Машина имеет пакет направляющих для запуска неуправляемых реактивных снарядов с так называемой термобарической боевой частью. Такой боеприпас выбрасывает специальное горючее в виде аэрозоля, затем получившееся облако детонирует, создавая объемный взрыв с мощной ударной волной.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВооруженные силы УкраиныТОС-1А "Солнцепек"
 
 
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