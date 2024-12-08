Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии сделали неожиданное заявление о завершении СВО - РИА Новости, 08.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:04 08.12.2024 (обновлено: 17:50 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/svo-1987988115.html
В Финляндии сделали неожиданное заявление о завершении СВО
В Финляндии сделали неожиданное заявление о завершении СВО - РИА Новости, 08.12.2024
В Финляндии сделали неожиданное заявление о завершении СВО
Конфликт на Украине должен завершиться на условиях России, пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в своем блоге на... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T12:04
2024-12-08T17:50
в мире
россия
украина
москва
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778786_0:319:3073:2048_1920x0_80_0_0_d3cfcf6640d32f866fe301d896660281.jpg
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине должен завершиться на условиях России, пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в своем блоге на Substack."Поскольку Россия главенствует на поле боя, мир должен быть достигнут на условиях Кремля", — указал он.По мнению эксперта, мирные переговоры необходимо начать как можно скорее на всех условиях Москвы, иначе продолжение конфликта приведет к полному коллапсу Украины, что будет представлять угрозу для самой Европы, т. к. после развала страны на запад распространится терроризм и бандитизм с применением бывшего вооружения украинских военных.В октябре президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным их вести. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести какие-то переговоры.В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
https://ria.ru/20241208/axios-1987978033.html
https://ria.ru/20241208/zelenskiy-1987974350.html
россия
украина
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/14/1984778786_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_ea7e0a833de00381532681b52cde16dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, москва, владимир путин, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, НАТО
В Финляндии сделали неожиданное заявление о завершении СВО

Малинен заявил, что украинский конфликт должен завершиться на условиях России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине должен завершиться на условиях России, пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в своем блоге на Substack.
«
"Поскольку Россия главенствует на поле боя, мир должен быть достигнут на условиях Кремля", — указал он.
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
СМИ раскрыли подробности встречи Трампа и Зеленского в Париже
Вчера, 10:29
По мнению эксперта, мирные переговоры необходимо начать как можно скорее на всех условиях Москвы, иначе продолжение конфликта приведет к полному коллапсу Украины, что будет представлять угрозу для самой Европы, т. к. после развала страны на запад распространится терроризм и бандитизм с применением бывшего вооружения украинских военных.
В октябре президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным их вести. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести какие-то переговоры.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.
Дональд Трамп, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Париже, Франция - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
На Западе раскрыли, какой поступок совершил Зеленский на открытии Нотр-Дама
Вчера, 09:49
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала