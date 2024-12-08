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Малинен заявил, что украинский конфликт должен завершиться на условиях России
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. Конфликт на Украине должен завершиться на условиях России, пишет профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен в своем блоге на Substack.
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"Поскольку Россия главенствует на поле боя, мир должен быть достигнут на условиях Кремля", — указал он.
По мнению эксперта, мирные переговоры необходимо начать как можно скорее на всех условиях Москвы, иначе продолжение конфликта приведет к полному коллапсу Украины, что будет представлять угрозу для самой Европы, т. к. после развала страны на запад распространится терроризм и бандитизм с применением бывшего вооружения украинских военных.
В октябре президент России Владимир Путин заявил, что украинская сторона выдвигает какие-то свои требования, но переговорами это не является. По словам главы государства, украинская сторона вообще не считает возможным их вести. Он напомнил, что Киев законодательно запретил самому себе вести какие-то переговоры.
В июне Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил российский лидер, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, он должен провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Кроме того, Путин упомянул в этом контексте и отмену санкций против России.