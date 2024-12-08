https://ria.ru/20241208/ssha-1988059382.html

В США узнали, в чем вооруженная оппозиция в Сирии заверяла Вашингтон

В США узнали, в чем вооруженная оппозиция в Сирии заверяла Вашингтон - РИА Новости, 08.12.2024

В США узнали, в чем вооруженная оппозиция в Сирии заверяла Вашингтон

Вооруженная оппозиция в Сирии передавала сообщения США через Турцию, что не намерена разрешать членам террористической организации "Исламское государство"*... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T23:36

2024-12-08T23:36

2024-12-08T23:53

в мире

сша

турция

сирия

обострение ситуации в сирии — 2024

война в сирии

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/08/1987996685_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca22c39bc3fa777b699ebd7621f4a081.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. Вооруженная оппозиция в Сирии передавала сообщения США через Турцию, что не намерена разрешать членам террористической организации "Исламское государство"* присоединиться к их действиям против бывших сирийских властей, пишет газета New York Times со ссылкой на американских и турецких чиновников. Как сообщает газета со ссылкой на чиновников, США на прошлой неделе стали передавать группировкам оппозиции сообщения через Турцию. В частности, Штаты просили членов сирийской вооруженной оппозиции, чтобы они не позволяли террористам ИГ* присоединиться к их наступательным действиям."Группировки дали ответ через турков с заверениями, что они не намерены позволять "Исламскому государству"* стать частью их движения", - говорится в материале издания.Газета отмечает, что сообщения были переданы Турции по дипломатическим, разведывательным и военным каналам.Кроме того, по данным издания, США оказывали разведпомощь курдским формированиям SDF в проведении их операций по установлению контроля над территорией на востоке Сирии.Собеседники газеты также сообщили, что президент США Джо Байден и его советники обсуждают, насколько тесно США следует напрямую взаимодействовать с вооруженной оппозицией в Сирии. Отмечается, что администрация Байдена может общаться с представителями группировки "Хайят Тахрир аш-Шам", но американские власти не могут оказывать ей материальную поддержку.Ранее захватившие гостелевидение представители вооруженной оппозиции в Сирии выступили в эфире с утверждением, что они установили контроль над страной. Премьер Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил, что с несколькими министрами остается в стране, но им неизвестно, где находится министр обороны. Премьер также заявил, что установил контакт с руководством вооруженной оппозиции.В МИД РФ сообщили, что президент Сирии Башар Асад после переговоров с рядом участников сирийского конфликта принял решение уйти с поста и покинул Сирию, дав указание мирно передать власть, при этом Россия в переговорах не участвовала.В воскресенье, 8 декабря, источник в Кремле сообщил РИА Новости, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву - Россия предоставила им убежище, исходя из соображений гуманитарного характера. Собеседник агентства также отметил, что российские официальные лица находятся в контакте с представителями вооружённой сирийской оппозиции, лидеры которой гарантировали безопасность военных баз и дипломатических учреждений РФ на территории Сирии.* Запрещенная в России террористическая организацияОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241208/ssha-1988056599.html

https://ria.ru/20241208/siriya-1988031948.html

https://ria.ru/20241208/bayden-1988052789.html

сша

турция

сирия

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, турция, сирия, обострение ситуации в сирии — 2024, война в сирии, россия, москва, джо байден, башар асад