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США нанесли более 70 авиаударов по целям ИГ* в Сирии
США нанесли более 70 авиаударов по целям ИГ* в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
США нанесли более 70 авиаударов по целям ИГ* в Сирии
США нанесли в Сирии более 70 авиаударов по целям террористической организации ИГИЛ* в воскресенье, чтобы помешать организации воспользоваться нестабильностью в... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T22:42
2024-12-08T22:42
2024-12-08T22:55
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. США нанесли в Сирии более 70 авиаударов по целям террористической организации ИГИЛ* в воскресенье, чтобы помешать организации воспользоваться нестабильностью в стране, заявило Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM)."Восьмого декабря силы Центрального командования ВС США нанесли десятки прицельных авиаударов по... лагерям ИГИЛ* и ее боевикам в центральной Сирии... Удары по лидерам ИГИЛ*, ее боевикам и лагерям были нанесены... чтобы помешать террористической группировке проводить внешние операции и не допустить, чтобы ИГИЛ* воспользовалась текущей ситуацией для своего восстановления в центральной Сирии... В ходе операции было поражено более 75 целей", - говорится в заявлении.* "Исламское государство", ИГ - запрещенная в России террористическая группировкаОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>
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Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Сирия, США, Россия, Вооруженные силы США, Война в Сирии
США нанесли более 70 авиаударов по целям ИГ* в Сирии
США нанесли более 70 ударов по ИГ в Сирии, чтобы помешать им активизироваться