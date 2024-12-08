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США нанесли более 70 авиаударов по целям ИГ* в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
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22:42 08.12.2024 (обновлено: 22:55 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/ssha-1988056599.html
США нанесли более 70 авиаударов по целям ИГ* в Сирии
США нанесли более 70 авиаударов по целям ИГ* в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
США нанесли более 70 авиаударов по целям ИГ* в Сирии
США нанесли в Сирии более 70 авиаударов по целям террористической организации ИГИЛ* в воскресенье, чтобы помешать организации воспользоваться нестабильностью в... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T22:42
2024-12-08T22:55
обострение ситуации в сирии — 2024
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вооруженные силы сша
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. США нанесли в Сирии более 70 авиаударов по целям террористической организации ИГИЛ* в воскресенье, чтобы помешать организации воспользоваться нестабильностью в стране, заявило Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM)."Восьмого декабря силы Центрального командования ВС США нанесли десятки прицельных авиаударов по... лагерям ИГИЛ* и ее боевикам в центральной Сирии... Удары по лидерам ИГИЛ*, ее боевикам и лагерям были нанесены... чтобы помешать террористической группировке проводить внешние операции и не допустить, чтобы ИГИЛ* воспользовалась текущей ситуацией для своего восстановления в центральной Сирии... В ходе операции было поражено более 75 целей", - говорится в заявлении.* "Исламское государство", ИГ - запрещенная в России террористическая группировкаОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, сирия, сша, россия, вооруженные силы сша, война в сирии
Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Сирия, США, Россия, Вооруженные силы США, Война в Сирии
США нанесли более 70 авиаударов по целям ИГ* в Сирии

США нанесли более 70 ударов по ИГ в Сирии, чтобы помешать им активизироваться

© Фото : U.S. Central Command/XАмериканский истребитель
Американский истребитель - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© Фото : U.S. Central Command/X
Американский истребитель. Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. США нанесли в Сирии более 70 авиаударов по целям террористической организации ИГИЛ* в воскресенье, чтобы помешать организации воспользоваться нестабильностью в стране, заявило Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM).
"Восьмого декабря силы Центрального командования ВС США нанесли десятки прицельных авиаударов по... лагерям ИГИЛ* и ее боевикам в центральной Сирии... Удары по лидерам ИГИЛ*, ее боевикам и лагерям были нанесены... чтобы помешать террористической группировке проводить внешние операции и не допустить, чтобы ИГИЛ* воспользовалась текущей ситуацией для своего восстановления в центральной Сирии... В ходе операции было поражено более 75 целей", - говорится в заявлении.
* "Исламское государство", ИГ - запрещенная в России террористическая группировка
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