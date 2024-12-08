https://ria.ru/20241208/ssha-1988056599.html

США нанесли более 70 авиаударов по целям ИГ* в Сирии

США нанесли более 70 авиаударов по целям ИГ* в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024

США нанесли более 70 авиаударов по целям ИГ* в Сирии

США нанесли в Сирии более 70 авиаударов по целям террористической организации ИГИЛ* в воскресенье, чтобы помешать организации воспользоваться нестабильностью в... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T22:42

2024-12-08T22:42

2024-12-08T22:55

обострение ситуации в сирии — 2024

в мире

сирия

сша

россия

вооруженные силы сша

война в сирии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1905009220_0:203:1954:1302_1920x0_80_0_0_5b6d15d5c5732d70ed9206180d889053.jpg

МОСКВА, 8 дек - РИА Новости. США нанесли в Сирии более 70 авиаударов по целям террористической организации ИГИЛ* в воскресенье, чтобы помешать организации воспользоваться нестабильностью в стране, заявило Центральное командование вооруженными силами США (CENTCOM)."Восьмого декабря силы Центрального командования ВС США нанесли десятки прицельных авиаударов по... лагерям ИГИЛ* и ее боевикам в центральной Сирии... Удары по лидерам ИГИЛ*, ее боевикам и лагерям были нанесены... чтобы помешать террористической группировке проводить внешние операции и не допустить, чтобы ИГИЛ* воспользовалась текущей ситуацией для своего восстановления в центральной Сирии... В ходе операции было поражено более 75 целей", - говорится в заявлении.* "Исламское государство", ИГ - запрещенная в России террористическая группировкаОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241208/damask-1988056035.html

сирия

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, сирия, сша, россия, вооруженные силы сша, война в сирии