На Западе признали неудобную правду о США
SC обвинило США в нестабильном положении Европы
© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В нынешней тяжелой ситуации в Европе, а также вспышках конфликтов по всему миру стоит винить не Россию и президента Владимира Путина, а США, написало издание Strategic Culture.
СМИ: ЕС нарастил закупки продуктов на базе нефти из России
7 декабря, 04:00
Он отметил, что на Западе существует пропагандистская тенденция обвинять во всех бедах Россию, в частности Путина, хотя в последнее время европейцы стали меньше доверять СМИ из-за различий между повесткой и реальностью.
"Влияние президента Путина повсюду! Безжалостная лавина государственной пропаганды выставляет президента Путина самым ужасным злодеем всех времен. <…> Европейские лидеры утратили способность ясно и беспристрастно смотреть на стратегический ландшафт и ставить интересы Европы на первое место. Начиная с 2014 года европейские элиты неизбежно привязали себя к одержимости демократической партии США победить Россию, потому что им не нравится иметь дело с Путиным", - посетовал автор.
Он подчеркнул, что разрыв отношений между Россией и Европой принес пользу только США, и Дональд Трамп может продолжить усугублять положение введением пошлин и, в особенности, передачей ответственности за поддержку Украины.
На фоне введения США санкций против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур, через которые недружественные страны и Евросоюз могли оплачивать российский газ, Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом, отмечало агентство Bloomberg. По его данным, в этом году цены на выросли на 45 процентов, а запасы топлива в Европе быстро истощаются, так как спрос вырос из-за холодов.
В начале ноября Bloomberg сообщал о росте обеспокоенности среди Европейских лидеров из-за того, что Трамп может переложить финансовое бремя за конфликт на Украине на Европу и перестанет поставлять ей военную технику.