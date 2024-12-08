https://ria.ru/20241208/ssha-1987983460.html

На Западе признали неудобную правду о США

На Западе признали неудобную правду о США - РИА Новости, 08.12.2024

На Западе признали неудобную правду о США

В нынешней тяжелой ситуации в Европе, а также вспышках конфликтов по всему миру стоит винить не Россию и президента Владимира Путина, а США, написало издание... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T11:36

2024-12-08T11:36

2024-12-08T11:36

специальная военная операция на украине

европа

россия

сша

дональд трамп

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В нынешней тяжелой ситуации в Европе, а также вспышках конфликтов по всему миру стоит винить не Россию и президента Владимира Путина, а США, написало издание Strategic Culture."Слишком много европейцев поверили в ложь о том, что если мы разорвем все отношения с Россией, то будем в безопасности. На самом деле, это движет нас все ближе к Третьей мировой войне. И за это я виню США гораздо больше, чем Россию", - считает автор статьи.Он отметил, что на Западе существует пропагандистская тенденция обвинять во всех бедах Россию, в частности Путина, хотя в последнее время европейцы стали меньше доверять СМИ из-за различий между повесткой и реальностью."Влияние президента Путина повсюду! Безжалостная лавина государственной пропаганды выставляет президента Путина самым ужасным злодеем всех времен. <…> Европейские лидеры утратили способность ясно и беспристрастно смотреть на стратегический ландшафт и ставить интересы Европы на первое место. Начиная с 2014 года европейские элиты неизбежно привязали себя к одержимости демократической партии США победить Россию, потому что им не нравится иметь дело с Путиным", - посетовал автор.Он подчеркнул, что разрыв отношений между Россией и Европой принес пользу только США, и Дональд Трамп может продолжить усугублять положение введением пошлин и, в особенности, передачей ответственности за поддержку Украины.На фоне введения США санкций против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур, через которые недружественные страны и Евросоюз могли оплачивать российский газ, Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом, отмечало агентство Bloomberg. По его данным, в этом году цены на выросли на 45 процентов, а запасы топлива в Европе быстро истощаются, так как спрос вырос из-за холодов.В начале ноября Bloomberg сообщал о росте обеспокоенности среди Европейских лидеров из-за того, что Трамп может переложить финансовое бремя за конфликт на Украине на Европу и перестанет поставлять ей военную технику.

https://ria.ru/20241207/neft-1987846206.html

https://ria.ru/20241206/sanktsii-1987834976.html

https://ria.ru/20241208/soros-1987969703.html

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европа, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, в мире