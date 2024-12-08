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На Западе признали неудобную правду о США - РИА Новости, 08.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:36 08.12.2024
https://ria.ru/20241208/ssha-1987983460.html
На Западе признали неудобную правду о США
На Западе признали неудобную правду о США - РИА Новости, 08.12.2024
На Западе признали неудобную правду о США
В нынешней тяжелой ситуации в Европе, а также вспышках конфликтов по всему миру стоит винить не Россию и президента Владимира Путина, а США, написало издание... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T11:36
2024-12-08T11:36
специальная военная операция на украине
европа
россия
сша
дональд трамп
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В нынешней тяжелой ситуации в Европе, а также вспышках конфликтов по всему миру стоит винить не Россию и президента Владимира Путина, а США, написало издание Strategic Culture."Слишком много европейцев поверили в ложь о том, что если мы разорвем все отношения с Россией, то будем в безопасности. На самом деле, это движет нас все ближе к Третьей мировой войне. И за это я виню США гораздо больше, чем Россию", - считает автор статьи.Он отметил, что на Западе существует пропагандистская тенденция обвинять во всех бедах Россию, в частности Путина, хотя в последнее время европейцы стали меньше доверять СМИ из-за различий между повесткой и реальностью."Влияние президента Путина повсюду! Безжалостная лавина государственной пропаганды выставляет президента Путина самым ужасным злодеем всех времен. &lt;…&gt; Европейские лидеры утратили способность ясно и беспристрастно смотреть на стратегический ландшафт и ставить интересы Европы на первое место. Начиная с 2014 года европейские элиты неизбежно привязали себя к одержимости демократической партии США победить Россию, потому что им не нравится иметь дело с Путиным", - посетовал автор.Он подчеркнул, что разрыв отношений между Россией и Европой принес пользу только США, и Дональд Трамп может продолжить усугублять положение введением пошлин и, в особенности, передачей ответственности за поддержку Украины.На фоне введения США санкций против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур, через которые недружественные страны и Евросоюз могли оплачивать российский газ, Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом, отмечало агентство Bloomberg. По его данным, в этом году цены на выросли на 45 процентов, а запасы топлива в Европе быстро истощаются, так как спрос вырос из-за холодов.В начале ноября Bloomberg сообщал о росте обеспокоенности среди Европейских лидеров из-за того, что Трамп может переложить финансовое бремя за конфликт на Украине на Европу и перестанет поставлять ей военную технику.
https://ria.ru/20241207/neft-1987846206.html
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европа, россия, сша, дональд трамп, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Европа, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, В мире
На Западе признали неудобную правду о США

SC обвинило США в нестабильном положении Европы

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и США на здании Европейского парламента в Брюсселе . Архивное фото
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МОСКВА, 8 дек — РИА Новости. В нынешней тяжелой ситуации в Европе, а также вспышках конфликтов по всему миру стоит винить не Россию и президента Владимира Путина, а США, написало издание Strategic Culture.
"Слишком много европейцев поверили в ложь о том, что если мы разорвем все отношения с Россией, то будем в безопасности. На самом деле, это движет нас все ближе к Третьей мировой войне. И за это я виню США гораздо больше, чем Россию", - считает автор статьи.
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
СМИ: ЕС нарастил закупки продуктов на базе нефти из России
7 декабря, 04:00
Он отметил, что на Западе существует пропагандистская тенденция обвинять во всех бедах Россию, в частности Путина, хотя в последнее время европейцы стали меньше доверять СМИ из-за различий между повесткой и реальностью.
"Влияние президента Путина повсюду! Безжалостная лавина государственной пропаганды выставляет президента Путина самым ужасным злодеем всех времен. <…> Европейские лидеры утратили способность ясно и беспристрастно смотреть на стратегический ландшафт и ставить интересы Европы на первое место. Начиная с 2014 года европейские элиты неизбежно привязали себя к одержимости демократической партии США победить Россию, потому что им не нравится иметь дело с Путиным", - посетовал автор.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
В ЕС не согласовали новый пакет антироссийских санкций, пишет Politico
6 декабря, 23:17
Он подчеркнул, что разрыв отношений между Россией и Европой принес пользу только США, и Дональд Трамп может продолжить усугублять положение введением пошлин и, в особенности, передачей ответственности за поддержку Украины.
На фоне введения США санкций против Газпромбанка и шести его иностранных дочерних структур, через которые недружественные страны и Евросоюз могли оплачивать российский газ, Европа сталкивается с новым энергетическим кризисом, отмечало агентство Bloomberg. По его данным, в этом году цены на выросли на 45 процентов, а запасы топлива в Европе быстро истощаются, так как спрос вырос из-за холодов.
В начале ноября Bloomberg сообщал о росте обеспокоенности среди Европейских лидеров из-за того, что Трамп может переложить финансовое бремя за конфликт на Украине на Европу и перестанет поставлять ей военную технику.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
Журналистка ответила на высказывание Сороса о России и Украине
Вчера, 09:14
 
Специальная военная операция на УкраинеЕвропаРоссияСШАДональд ТрампВладимир ПутинВ мире
 
 
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