https://ria.ru/20241208/ssha-1987949217.html

В Белом доме сделали признание о переданных ВСУ танках Abrams

В Белом доме сделали признание о переданных ВСУ танках Abrams - РИА Новости, 08.12.2024

В Белом доме сделали признание о переданных ВСУ танках Abrams

Переданные Украине танки Abrams были недоукомплектованы, они оказались не самой полезной техникой для ВСУ в боевых действиях, такое признание сделал советник... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T01:57

2024-12-08T01:57

2024-12-08T04:17

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нато

вооруженные силы украины

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Переданные Украине танки Abrams были недоукомплектованы, они оказались не самой полезной техникой для ВСУ в боевых действиях, такое признание сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан."Мы отправили Украине танки Abrams. Те танки Abrams, на самом деле, недоукомплектованы, потому что это не самая полезная часть техники для них (Украины. — Прим. ред.) в сражении", — сказал он во время выступления на форуме по национальной обороне в штате Калифорния. Салливан подчеркнул, что данная оценка "в точности" сходится с позицией американских военных.Советник американского президента также предупредил, что передача Украине американских дальнобойных ракет ATACMS и разрешение на удары вглубь российской территории не станут панацеей для Киева.По его словам, для Украины сейчас важны поставки боеприпасов, а также вопрос живой силы, которую Киев пытается решить в течение последних нескольких месяцев.Как сообщало в сентябре издание Military Watch Magazine, 20 из 31 танка Abrams, поставленных Украине, на тот момент были уничтожены, выведены из строя или захвачены. В интервью западным СМИ украинские военнослужащие выражали недовольство характеристиками этой модели, ссылаясь как на технические проблемы, в частности низкое сопротивление электронных компонентов воздействию конденсата, так и на уязвимость перед российскими вооружениями.В июле Владимир Зеленский заявлял, что Abrams оказались не в состоянии изменить ситуацию на поле боя. Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении этих машин в зоне спецоперации.Президент России Владимир Путин в ноябре выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".

https://ria.ru/20241207/patrona-1987936943.html

https://ria.ru/20241201/finlyandiya-1986702500.html

https://ria.ru/20241207/ni-1987865356.html

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в мире, украина, россия, калифорния, джейк салливан, сергей лавров, нато, вооруженные силы украины