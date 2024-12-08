В Белом доме сделали признание о переданных ВСУ танках Abrams
Салливан: переданные ВСУ танки Abrams оказались не самыми полезными для Украины
Танки M1A1 Abrams. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Переданные Украине танки Abrams были недоукомплектованы, они оказались не самой полезной техникой для ВСУ в боевых действиях, такое признание сделал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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"Мы отправили Украине танки Abrams. Те танки Abrams, на самом деле, недоукомплектованы, потому что это не самая полезная часть техники для них (Украины. — Прим. ред.) в сражении", — сказал он во время выступления на форуме по национальной обороне в штате Калифорния.
Салливан подчеркнул, что данная оценка "в точности" сходится с позицией американских военных.
Советник американского президента также предупредил, что передача Украине американских дальнобойных ракет ATACMS и разрешение на удары вглубь российской территории не станут панацеей для Киева.
По его словам, для Украины сейчас важны поставки боеприпасов, а также вопрос живой силы, которую Киев пытается решить в течение последних нескольких месяцев.
Как сообщало в сентябре издание Military Watch Magazine, 20 из 31 танка Abrams, поставленных Украине, на тот момент были уничтожены, выведены из строя или захвачены. В интервью западным СМИ украинские военнослужащие выражали недовольство характеристиками этой модели, ссылаясь как на технические проблемы, в частности низкое сопротивление электронных компонентов воздействию конденсата, так и на уязвимость перед российскими вооружениями.
В июле Владимир Зеленский заявлял, что Abrams оказались не в состоянии изменить ситуацию на поле боя. Минобороны России неоднократно сообщало об уничтожении этих машин в зоне спецоперации.
Президент России Владимир Путин в ноябре выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".
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