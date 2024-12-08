https://ria.ru/20241208/ssha-1987948406.html

В Белом доме оценили процесс передачи власти между Байденом и Трампом

В Белом доме оценили процесс передачи власти между Байденом и Трампом - РИА Новости, 08.12.2024

В Белом доме оценили процесс передачи власти между Байденом и Трампом

Процесс передачи власти между командами уходящего президента США Джо Байдена и будущего главы государства Дональда Трампа идет профессионально и предметно, но... РИА Новости, 08.12.2024

2024-12-08T01:41

2024-12-08T01:41

2024-12-08T01:41

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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. Процесс передачи власти между командами уходящего президента США Джо Байдена и будущего главы государства Дональда Трампа идет профессионально и предметно, но позиции сторон не всегда совпадают, заявил советник действующего президента по национальной безопасности Джейк Салливан. "Координация между приходящей и уходящей (администрациями - ред.) проходит профессионально, предметно и, честно говоря, хорошо", - сообщил он во время выступления на форуме по национальной обороне в штате Калифорния, отвечая на вопрос, как проходит этот процесс. Салливан добавил, что несмотря на позитивную оценку процесса передачи власти, позиции стороны не всегда совпадают. "Наша задача от имени американского народа в том, чтобы обеспечить плавный переход, и мы намерены выполнить эту обязанность настолько неустанно и добросовестно, насколько возможно", - добавил он.

https://ria.ru/20241207/ssha-1987711907.html

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сша

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в мире, сша, калифорния, джейк салливан, джо байден, дональд трамп