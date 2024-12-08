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В Белом доме обеспокоены развитием ситуации в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
01:20 08.12.2024 (обновлено: 01:31 08.12.2024)
https://ria.ru/20241208/ssha-1987947516.html
В Белом доме обеспокоены развитием ситуации в Сирии
В Белом доме обеспокоены развитием ситуации в Сирии - РИА Новости, 08.12.2024
В Белом доме обеспокоены развитием ситуации в Сирии
США обеспокоены развитием ситуации в Сирии с точки зрения угрозы укрепления террористов ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), заявил советник... РИА Новости, 08.12.2024
2024-12-08T01:20
2024-12-08T01:31
война в сирии
сирия
сша
обострение ситуации в сирии — 2024
в мире
хама (мухафаза)
россия
джейк салливан
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. США обеспокоены развитием ситуации в Сирии с точки зрения угрозы укрепления террористов ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан."Это является поводом для беспокойства", - сказал он во время выступления на форуме по национальной обороне в штате Калифорния, отвечая на вопрос о том, беспокоятся ли власти в США из-за происходящего в Сирии.Салливан добавил, что беспокойство Вашингтона вызывает угроза укрепления террористов ИГ* и возможное влияние ситуации в Сирии на ближневосточный регион.Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.* Организация признана террористической и запрещена в России
https://ria.ru/20241207/tramp-1987916659.html
https://ria.ru/20241207/siriya-1987943391.html
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сирия
сша
хама (мухафаза)
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сирия, сша, обострение ситуации в сирии — 2024, в мире, хама (мухафаза), россия, джейк салливан, воздушно-космические силы россии
Война в Сирии, Сирия, США, Обострение ситуации в Сирии — 2024, В мире, Хама (мухафаза), Россия, Джейк Салливан, Воздушно-космические силы России
В Белом доме обеспокоены развитием ситуации в Сирии

США обеспокоены развитием ситуации в Сирии из-за угрозы укрепления террористов

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.12.2024
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. США обеспокоены развитием ситуации в Сирии с точки зрения угрозы укрепления террористов ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Это является поводом для беспокойства", - сказал он во время выступления на форуме по национальной обороне в штате Калифорния, отвечая на вопрос о том, беспокоятся ли власти в США из-за происходящего в Сирии.
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Боевики в Сирии готовятся к свержению Асада, заявил Трамп
7 декабря, 18:48
Салливан добавил, что беспокойство Вашингтона вызывает угроза укрепления террористов ИГ* и возможное влияние ситуации в Сирии на ближневосточный регион.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
Танк сирийской армии - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Участники переговоров по Сирии выпустили заявление
7 декабря, 23:46
Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
* Организация признана террористической и запрещена в России
Президент Сирии Башар Асад - РИА Новости, 1920, 07.12.2024
Асад просит у США помощь в борьбе с террористами в Сирии, пишет Bloomberg
7 декабря, 23:12
 
Война в СирииСирияСШАОбострение ситуации в Сирии — 2024В миреХама (мухафаза)РоссияДжейк СалливанВоздушно-космические силы России
 
 
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Силы сирийской вооруженной оппозиции в окрестностях ХамыОбострение ситуации в Сирии. Онлайн-репортажВчера, 06:45
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