В Белом доме обеспокоены развитием ситуации в Сирии
США обеспокоены развитием ситуации в Сирии из-за угрозы укрепления террористов
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteБелый дом в Вашингтоне
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 дек - РИА Новости. США обеспокоены развитием ситуации в Сирии с точки зрения угрозы укрепления террористов ИГ* (террористическая группировка, запрещена в РФ), заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Это является поводом для беспокойства", - сказал он во время выступления на форуме по национальной обороне в штате Калифорния, отвечая на вопрос о том, беспокоятся ли власти в США из-за происходящего в Сирии.
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Салливан добавил, что беспокойство Вашингтона вызывает угроза укрепления террористов ИГ* и возможное влияние ситуации в Сирии на ближневосточный регион.
Террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация) совместно с рядом вооруженных формирований, которые входят в так называемую вооруженную сирийскую оппозицию, 29 ноября начали масштабную операцию, продвигаясь с севера Идлиба в направлении городов Алеппо и Хама. Спустя сутки, 30 ноября, второй по величине город в Сирии и его окрестности, включая международный аэропорт и военный аэродром Кувейрис, перешли под контроль террористов.
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Полный захват Алеппо боевиками произошел впервые с начала кризиса в Сирии в 2011 году. До конца 2016 года вооруженная оппозиция контролировала лишь восточную часть города и была выбита оттуда сирийской армией при поддержке ВКС РФ.
После захвата Алеппо террористические отряды предприняли попытки продвинуться в сторону города Хама, захватив населенный пункт Маарет Нууман. Сирийская армия на протяжении нескольких дней отражала массированные атаки террористов в провинции Хама с трех разных направлений, заявляя о подготовке к контрнаступлению. Однако 5 декабря командование армии САР официально заявило о передислокации своих подразделений за пределы города Хама.
Город Хама, расположенный в центральной части Сирии, находился под контролем сирийской армии на протяжении всего сирийского конфликта, начавшегося весной 2011 года. Хама имеет стратегическое географическое значение, находясь между провинциями Хомс и Дамаск, а также соприкасаясь через горную гряду с провинцией Латакия.
* Организация признана террористической и запрещена в России